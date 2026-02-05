Hindustan Hindi News
British Council STEM Scholarships: STEM स्कॉलरशिप 2026, भारतीय महिलाओं को ब्रिटेन में मुफ्त पढ़ाई का मौका

British Council STEM Scholarships: STEM स्कॉलरशिप 2026, भारतीय महिलाओं को ब्रिटेन में मुफ्त पढ़ाई का मौका

संक्षेप:

British Council STEM Scholarships: STEM स्कॉलरशिप के तहत चुनी गई महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री या अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप पूरी करने का मौका मिलेगा।

Feb 05, 2026 08:56 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
British Council STEM scholarships: साइंस और तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही भारतीय महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। ब्रिटिश काउंसिल ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अपनी प्रतिष्ठित 'STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्कॉलरशिप' के पांचवें संस्करण की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत चुनी गई महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री या अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप पूरी करने का मौका मिलेगा।

यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं:

पात्रता: आवेदक महिला होनी चाहिए और भारत सहित दक्षिण एशिया के निर्दिष्ट देशों की निवासी होनी चाहिए।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: उम्मीदवार के पास संबंधित STEM विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

प्रतिबद्धता: स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली महिलाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस आकर वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना होगा।

अनुभव: अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप के लिए रिसर्च का अनुभव रखने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

स्कॉलरशिप में क्या-क्या शामिल है?

यह एक पूरी तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका अर्थ है कि चयनित उम्मीदवारों को पढ़ाई के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

विश्वविद्यालय की पूरी ट्यूशन फीस।

रहने और खाने के खर्च के लिए मासिक स्टाईपेंड।

ब्रिटेन आने-जाने का हवाई टिकट।

वीजा और स्वास्थ्य बीमा का खर्च।

यदि आवश्यक हो, तो आईईएलटीएस (IELTS) या अंग्रेजी भाषा की तैयारी के लिए सहायता।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे उन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में आवेदन करना होगा जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी की आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अधिकांश के लिए आवेदन की विंडो मार्च से अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी ब्रिटिश काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

ब्रिटिश काउंसिल का उद्देश्य इस योजना के जरिए स्टेम विषयों में लैंगिक असमानता को कम करना और महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

