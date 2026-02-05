British Council STEM Scholarships: STEM स्कॉलरशिप 2026, भारतीय महिलाओं को ब्रिटेन में मुफ्त पढ़ाई का मौका

संक्षेप: British Council STEM Scholarships: STEM स्कॉलरशिप के तहत चुनी गई महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री या अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप पूरी करने का मौका मिलेगा।

British Council STEM scholarships: साइंस और तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही भारतीय महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। ब्रिटिश काउंसिल ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अपनी प्रतिष्ठित 'STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्कॉलरशिप' के पांचवें संस्करण की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत चुनी गई महिलाओं को यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री या अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप पूरी करने का मौका मिलेगा।

यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं:

पात्रता: आवेदक महिला होनी चाहिए और भारत सहित दक्षिण एशिया के निर्दिष्ट देशों की निवासी होनी चाहिए।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: उम्मीदवार के पास संबंधित STEM विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

प्रतिबद्धता: स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली महिलाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस आकर वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना होगा।

अनुभव: अर्ली एकेडेमिक फेलोशिप के लिए रिसर्च का अनुभव रखने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

स्कॉलरशिप में क्या-क्या शामिल है? यह एक पूरी तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसका अर्थ है कि चयनित उम्मीदवारों को पढ़ाई के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

विश्वविद्यालय की पूरी ट्यूशन फीस।

रहने और खाने के खर्च के लिए मासिक स्टाईपेंड।

ब्रिटेन आने-जाने का हवाई टिकट।

वीजा और स्वास्थ्य बीमा का खर्च।

यदि आवश्यक हो, तो आईईएलटीएस (IELTS) या अंग्रेजी भाषा की तैयारी के लिए सहायता।

आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे उन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में आवेदन करना होगा जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी की आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अधिकांश के लिए आवेदन की विंडो मार्च से अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी ब्रिटिश काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।