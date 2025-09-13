BRBNMPL Recruitment 2025: RBI की नोट छापने वाली कंपनी में मौका, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक पात्र

BRBNMPL Recruitment 2025: RBI की नोट छापने वाली कंपनी ने डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के 88 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2025 तक करें।

BRBNMPL Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL में सरकारी नौकरी का बढ़िया मौका आया है। आरबीआई की सहायक कंपनी, भारतीया रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) के कुल 88 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट brbnmpl.co.in पर जाकर विस्तृत विज्ञापन पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 10वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट योग्यता वाले अभ्यर्थी अपने अपने पदों के अनुसार पात्रता शर्तें देखकर अप्लाई कर सकते हैं।

इस भर्ती ड्राइव में 24 पद डिप्टी मैनेजर के लिए और 64 पद प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) के लिए निर्धारित किए गए हैं। आवेदन 10 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क पद और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है, डिप्टी मैनेजर के लिए 600 रुपये और प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए 400 रुपये का शुल्क रखा गया है, जबकि एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला/एक्स सर्विसमैन (और जहां लागू हो, आंतरिक उम्मीदवार) के लिए शुल्क माफी का प्रावधान है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जाएगा।

BRBNMPL Recruitment 2025: क्या है पात्रता? पात्रता की बात करें तो पोस्ट वाइज शैक्षिक योग्यता अलग-अलग है, प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए 10वीं/आईटीआई/डिप्लोमा पात्रता मांगी जाती है, जबकि डिप्टी मैनेजर के लिए संबंधित क्षेत्र में उच्च योग्यता/अनुभव अपेक्षित रहता है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आधिकारिक विज्ञापन में दी गई विस्तृत शर्तें, आयु सीमा और अनुभव मानदंड ध्यान से पढ़ें। सामान्यत: अधिकतम आयु और आरक्षण के तहत मिलने वाली छूट का विवरण विज्ञापन में स्पष्ट दिया होता है, इसलिए आवेदन से पहले दस्तावेज़ और कट ऑफ तारीखें सावधानी से जांच लें।

BRBNMPL Recruitment 2025: क्या है चयन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग होगी। डिप्टी मैनेजर के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू प्रस्तावित है, जबकि प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट (क्वालिफाइंग नेचर) रखा जाएगा। सफल उम्मीदवारों से दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल फिटनेस की औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, शहरवार परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड संबंधी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन में समय समय पर जारी किए जाते हैं, इसलिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।