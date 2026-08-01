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जिसे लोग कूड़ा समझकर फेंकते थे, उसी से 14 साल के लड़के ने कर दिया कमाल

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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ब्राजील के 14 साल के छात्र लुकास ने कसावा छिलके और अराउकारिया टहनियों से बायोडिग्रेडेबल ट्रे बनाकर स्टायरोफोम पैकेजिंग का टिकाऊ विकल्प तैयार किया है।

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लुकास तादाओ सुगाहारा वर्निक

कभी सोचा है कि जो सब्जी-फल का छिलका हम कूड़े में फेंक देते हैं, वही आगे चलकर प्लास्टिक जैसी बड़ी समस्या का हल बन सकता है? ब्राजील के परान्ना राज्य के कूरितिबा शहर में रहने वाले 14 साल के छात्र लुकास तादाओ सुगाहारा वर्निक ने ठीक यही कर दिखाया है। स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ उनका यह प्रयोग अब पूरे ब्राजील में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि उन्होंने कसावा के छिलकों और अराउकारिया पेड़ की टहनियों से एक ऐसी बायोडिग्रेडेबल ट्रे बनाई है, जो स्टायरोफोम की जगह ले सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कोलेजियो बॉम जीजस सेंट्रो स्कूल में पढ़ने वाले लुकास ने यह आइडिया साइंटिफिक इनिशिएशन की क्लास के दौरान सोचा था, जब वह यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा आखिर जाता कहां है। आठवीं कक्षा से शुरू हुए इस सफर में अब नौवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते लुकास 30 से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ट्रे बना चुके हैं, जो प्लास्टिक और स्टायरोफोम से बनी पैकेजिंग की जगह ले सकती हैं।

कचरे से कमाल की चीज कैसे बनी

लुकास ने पहले यह समझा कि स्टायरोफोम आखिर पर्यावरण के लिए इतना नुकसानदेह क्यों है। यह हल्का और सस्ता तो होता है, फल-सब्जी और मांस जैसी चीजों की पैकेजिंग में खूब इस्तेमाल भी होता है, लेकिन एक बार फेंके जाने के बाद यह सैकड़ों साल तक मिट्टी में पड़ा रहता है। इसी समस्या का हल ढूंढते हुए लुकास की नजर उस कच्चे माल यानी कसावा के छिलके और अराउकारिया के सूखे पत्ते पर पड़ी, जो ब्राजील में भरपूर मात्रा में मौजूद है मगर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है।

कसावा का छिलका आमतौर पर फूड इंडस्ट्री का बचा हुआ कचरा माना जाता है, जिसे या तो फेंक दिया जाता है या फिर पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। दूसरी तरफ, अराउकारिया परान्ना राज्य का प्रतीक माना जाने वाला पाइन पेड़ है, जिसकी टहनियां खुद-ब-खुद गिरती हैं और आमतौर पर बगीचे के कचरे में शुमार होती हैं। इन दोनों को मिलाकर लुकास ने एक ऐसा मिश्रण तैयार किया, जो सर्कुलर इकॉनमी यानी कचरे को ही संसाधन में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के मुताबिक, दुनियाभर में हर साल 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा पैकेजिंग का ही होता है।

बनती कैसे है यह ट्रे

इस ट्रे को बनाने का तरीका भी दिलचस्प है। सबसे पहले कसावा के छिलकों और अराउकारिया के अवशेषों को साफ करके सुखाया जाता है, फिर बारीक पीसा जाता है। इसके बाद इसमें पानी और कसावा स्टार्च मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे गर्म करके सांचों में दबाया जाता है और आखिर में सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात है कसावा स्टार्च का इस्तेमाल, जो प्राकृतिक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। यानी पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक या केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टार्च खुद ही सारे मिश्रण को आपस में जोड़े रखता है। नतीजा क्या निकला? जहां आम स्टायरोफोम को मिट्टी में मिलने में करीब 700 साल लग सकते हैं, वहीं लुकास की बनाई यह ट्रे महज 30 दिनों में मिट्टी में घुल-मिल जाती है। बेशक यह समय तापमान, नमी और मिट्टी की स्थिति पर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।

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टेस्टिंग भी पूरी

लुकास यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी ट्रे को असली इस्तेमाल के लिहाज़ से भी परखा। दबाव झेलने की क्षमता, मरोड़ प्रतिरोध, पानी सोखने की क्षमता और बायोडिग्रेडेबिलिटी जैसे कई टेस्ट किए गए। यह जांचने के लिए कि ट्रे कितनी जल्दी मिट्टी में घुलती है, नमूनों को गीली मिट्टी में दबाकर लगातार निगरानी की गई। नतीजों ने बताया कि यह ट्रे पैकेजिंग के लिए जरूरी मजबूती रखती है, और साथ ही पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल भी है।

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स्कूल से निकलकर मिली बड़ी पहचान

लुकास का यह प्रोजेक्ट सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा। यह पीयूसीपीआर साइंस फेयर जैसे कई मंचों पर पेश किया गया, और एक साइंटिफिक इनिशिएशन सिम्पोजियम की कार्यवाही में भी छपा। इस काम की बदौलत लुकास को कई राष्ट्रीय साइंस इवेंट्स में बुलावा मिला, और उन्हें परान्ना की संघीय यूनिवर्सिटी (यूएफपीआर) की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली। आगे की योजना इस मिश्रण को आर्किटेक्चर, डिजाइन और डेकोरेशन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की है, ताकि स्कूल से शुरू हुआ यह छोटा-सा आइडिया आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए मददगार साबित हो सके। दुनियाभर के वैज्ञानिक भी कॉर्न स्टार्च, गन्ने के रेशे, चावल की भूसी और कसावा जैसे कृषि अवशेषों से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाने पर काम कर रहे हैं। लुकास का यह प्रयोग इसी बड़ी कोशिश की एक कड़ी है, जो दिखाता है कि कमर्शियल स्तर पर बड़ा बदलाव लाने से पहले भी, एक स्कूली छात्र का छोटा-सा आइडिया कितनी बड़ी उम्मीद जगा सकता है।

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शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

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