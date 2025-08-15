BRABU UG Admission : On spot admission in BRABU undergraduate courses from 20 to 30 August BRABU : बीआरएबीयू के स्नातक कोर्सेज में 20 से 30 अगस्त तक ऑनस्पॉट एडमिशन, Career Hindi News - Hindustan
BRABU : बीआरएबीयू के स्नातक कोर्सेज में 20 से 30 अगस्त तक ऑनस्पॉट एडमिशन

बीआरएबीयू में स्नातक में 20 से 30 अगस्त तक ऑनस्पॉट एडमिशन होगा। इसकी जानकारी गुरुवार को डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कुलपति से ऑनस्पॉट एडमिशन का निर्देश मिल चुका है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुरFri, 15 Aug 2025 10:28 AM
बीआरएबीयू में स्नातक में 20 से 30 अगस्त तक ऑनस्पॉट एडमिशन होगा। इसकी जानकारी गुरुवार को डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कुलपति से ऑनस्पॉट एडमिशन का निर्देश मिल चुका है। इस दौरान छात्रों को विषय और कॉलेज बदलने के लिए पोर्टल पर एडिट का विकल्प भी दिया जायेगा। इसके साथ नये आवेदन के लिए भी पोर्टल खुला रहेगा। बीआरएबीयू में 14 अगस्त को तीसरी मेरिट लिस्ट के तहत दाखिला पूरा हो गया। गुरुवार दोपहर तक 93 हजार छात्रों का दाखिला हो चुका था। तीसरी मेरिट लिस्ट में 45 हजार 655 छात्रों के नाम थे, जिनमें छह हजार छात्रों का दाखिला कॉलेजों से अपडेट किया गया था। बीआरएबीयू में 1 लाख 68 हजार छात्रों ने आवेदन किये हैं। पहलीबार 1 लाख 59 हजार और उसके बाद 8989 छात्रों ने आवेदन किये थे। पहली और दूसरी मेरिट में जिन छात्रों ने दाखिला नहीं लिया था उनके नाम भी तीसरी मेरिट लिस्ट में डाले गये थे।

बीआरएबीयू में इस वर्ष 139 कॉलेजों में दाखिला लिया जाना है। उधर, बीआरएबीयू के सीनेट से पास होने के बाद भी 21 कॉलेजों में दाखिले पर संकट है। इन कॉलेजों का प्रस्ताव सीनेट से पास होने के चार महीने बाद भी सरकार के पास नहीं भेजा गया है। बीआरएबीयू में अबतक इन कॉलेजों की जांच चल रही है। इन कॉलेजों ने नये शैक्षिक सत्र 2025-29 के लिए सम्बद्धता के लिए आवेदन किया था।

21 कॉलेजों में दाखिले पर अब भी संकट

बीआरएबीयू में नये सत्र के लिए 36 कॉलेज के आवेदन आये थे, इनमें 15 कॉलेजों को जांच के बाद पास कर दिया गया था। इन कॉलेजों को सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन बाकी 21 कॉलेज की फाइल विवि में ही घूम रही है। बीआरएबीयू के सीनेट में लाये गये इन 21 कॉलेजों के प्रस्तावों पर विवि की तरफ से कहा गया कि इन कॉलेजों की जांच बाकी है। जांच के बाद इन कॉलेजों को सम्बद्धता के लिए सरकार के पास भेजा जायेगा। उधर, कई कॉलेजों ने सीट बढ़ाने की भी मांग की है। पिछले दिनों हुई बैठक में तय किया गया था कि तीसरी मेरिट लिस्ट के बाद सीट बढ़ाने पर फैसला किया जायेगा। उम्मीद है कि स्पॉट एडमिशन से पहले सीट बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

