BRABU UG 3rd Semester Result OUT : बीआरएबीयू स्नातक थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट brabu.net पर जारी, Direct Link

BRABU UG 3rd Semester Result : बीआरएबीयू में यूजी सेमेस्टर थर्ड सत्र 2023-27 का रिजल्ट brabu.net पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर परिणाम चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना रोल नंबर डालकर विषय का चयन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि परीक्षा में 1 लाख 2 हजार 824 छात्र शामिल हुए थे। इनमें 40 हजार छात्रों को गुड, 47 हजार छात्रों को वेरी गुड 1293 छात्रों को एक्सीलेंट मिला है। 6000 छात्र प्रमोटेड हैं और 600 छात्र अबसेंट थे।

सेमेस्टर थ्री के पांच हजार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है। ओएमआर शीट पर रोल नंबर नहीं लिखने की वजह से रिजल्ट पेंडिंग हो गये हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि जिन छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसे ठीक किया जा रहा है। जिन छात्रों को रिजल्ट में थ्योरी के अंक नहीं दिख रहे हैं, वे अपने कॉलेज से संपर्क करें। छात्रों को विवि आने की जरूरत नहीं है। कई छात्रों ने ओएमआर शीट पर रोल नंबर के गोला भरने में गलती की, इस कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया। उधर, पार्ट थ्री की परीक्षा देनेवाले छात्रों के पार्ट वन और पार्ट टू के रिजल्ट का मिलान परीक्षा विभाग करेगा। पार्ट थ्री सत्र 2022-25 के रिजल्ट जारी होने से पहले छात्रों के दोनों पार्ट के रिजल्ट का मिलान होगा। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हो, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सैकड़ों छात्रों ने शिकायत की है कि उनके थर्ड पार्ट की मार्क्सशीट पर पार्ट वन या पार्ट टू के अंक नहीं चढ़े हैं। इससे उनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है।