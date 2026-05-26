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BRABU : बीआरएबीयू में दाखिले के लिए आये 1.30 लाख आवेदन, 2.75 लाख सीटों पर होगा दाखिला

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बीआरएबीयू में स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन के लिए आवेदन की मियाद सोमवार को पूरी हो गई। सोमवार शाम तक दाखिले के लिए 1 लाख 35 हजार आवेदन आये थे। स्नातक में इस वर्ष पौने तीन लाख सीटों पर दाखिला लिया जाएगा।

BRABU : बीआरएबीयू में दाखिले के लिए आये 1.30 लाख आवेदन, 2.75 लाख सीटों पर होगा दाखिला

बीआरएबीयू में स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन के लिए आवेदन की मियाद सोमवार को पूरी हो गई। सोमवार शाम तक दाखिले के लिए 1 लाख 35 हजार आवेदन आये थे। स्नातक में इस वर्ष पौने तीन लाख सीटों पर दाखिला लिया जाएगा। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि अभी स्नातक में आवेदन की तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल इतने आवेदन पर ही मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अगले हफ्ते पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष सत्र 2025-29 में बीआरएबीयू में 1 लाख 53 हजार छात्रों के आवेदन आये थे। बीआरएबीयू में स्नातक के दाखिले के लिए अभी पोर्टल पर 160 कॉलेज हैं।

स्नातक में इस बार 37 नए डिग्री कॉलेज जुड़े हैं। इसके अलावा 30 नए संबद्ध कॉलेजों को संबंधन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है। बिहार विश्वविद्यालय में हर साल डेढ़ से पौने दो लाख छात्रों का दाखिला होता है, लेकिन इस बार अधिक कॉलेज होने से ज्यादा नामांकन होने की उम्मीद है।

विवि में अबतक सबसे ज्यादा आवेदन बिहार बोर्ड से पास छात्रों के आए हैं। सीबीएसई का रिजल्ट देर से आने के कारण सीबीएसई के छात्रों का आवेदन कम हुआ है।

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बिहार विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू ने बताया कि अभी पहली मेरिट लिस्ट के तहत नामांकन होगा। उसके बाद फिर दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी।

डीएसडब्ल्यू ने बताया कि स्नातक में अभी ऑनस्पॉट एडमिशन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

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गर्मी की छुट्टी में पीजी की चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

बीआरएबीयू में गर्मी की छुट्टी में भी पीजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण कक्षाएं करायी जाएंगी। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि ऑनलाइन कक्षा के लिए आदेश मिल चुका है। इसे सभी विभागों में भेज दिया जाएगा। पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-27 की परीक्षा का फॉर्म विवि में भराया जा रहा है। पीजी प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस पूरा नहीं होने और परीक्षा फॉर्म भराने की तारीख जारी करने से कई छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि बिना सेमेस्टर पूरा हुए परीक्षा फॉर्म कैसे भराया जा सकता है। इसके बाद विवि प्रशासन ने छात्रों की ऑनलाइन कक्षा चलाने का निर्देश दिया।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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