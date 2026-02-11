BRABU : बीआरएबीयू में लॉ की परीक्षा के लिए 13 से 17 फरवरी तक भरा जाएगा फॉर्म
बाबासाहेब भीवराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फपुर (BR Ambedkar Bihar University ) में लॉ सत्र 2024-27 की परीक्षा का फॉर्म भरने की तारीख मंगलवार को जारी कर दी गई। फॉर्म 13 से 17 फरवरी तक भरा जायेगा।
बाबासाहेब भीवराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फपुर (BR Ambedkar Bihar University) में लॉ सत्र 2024-27 की परीक्षा का फॉर्म भरने की तारीख मंगलवार को जारी कर दी गई। फॉर्म 13 से 17 फरवरी तक भरा जायेगा। 20 को सभी कॉलेज छात्रों की सूची परीक्षा विभाग में जमा करेंगे।
परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख जारी की। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार होली के बाद लॉ प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए काफी दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे। दो दिन पहले भी छात्र विवि पहुंचे थे और परीक्षा के लिए हंगामा किया था। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को फोन पर आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी परीक्षा ली जाएगी।
लॉ में कई छात्रों का रजिस्ट्रेशन अटका हुआ था। कुलपति ने उन छात्रों के रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया था। इसके बाद लॉ की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लॉ प्रथम वर्ष की परीक्षा लगभग सवा साल के बाद हो रही है। छात्रों का कहना था कि उनका करियर खराब हो रहा है।
ऑनस्पाट एडमिशन की मांग: श्रीकृष्ण जुबली लॉ कॉलेज ने बीआरएबीयू के सीसीडीसी को पत्र लिखकर लॉ में ऑनस्पॉट एडमिशन कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पहली मेरिट लिस्ट में कॉलेज में सीटें नहीं भरीं। दूसरी मेरिट लिस्ट में भी सीटें खाली रह गई हैं। सीट भरने के लिए विवि प्रशासन लॉ में ऑनस्पाट एडमिशन शुरू कराए।
पीजी में दाखिले की तिथि बढ़ी, अब 13 फरवरी तक का समय
मुजफ्फरपुर। विवि में पीजी में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि पहली मेरिट लिस्ट का दाखिला अब 13 फरवरी तक लिया जायेगा। पीजी में 10 फरवरी तक 4500 छात्रों का दाखिला हुआ है। पीजी की पहली मेरिट लिस्ट में 10 हजार विद्यार्थियों के नाम थे। पीजी में 11 हजार सीटों पर दाखिला लिया जाना है। दाखिले के लिए 22 हजार 562 छात्रों ने आवेदन किया है। डीएसडब्ल्यू ने बताया कि 13 फरवरी के बाद दो तीन दिनों का ब्रेक दिया जायेगा और उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी। डीएसडब्ल्यू ने निर्देश दिया है कि दाखिला इंटरनेट पर जारी मार्कशीट के आधार पर लिया जाए। दाखिले से पहले छात्रों से एक शपथपत्र भी लिया जाए।
