BRABU : बीआरएबीयू में जून 2026 तक 59 परीक्षाएं, विश्वविद्यालय ने तैयार किया एकेडमिक कैलेंडर

संक्षेप: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में जून 2026 तक 59 परीक्षाएं होंगी। इसके लिए विवि प्रशासन ने परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर लिया है। पहले सेमेस्टर की परीक्षा 27 दिसंबर से होगी।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में जून 2026 तक 59 परीक्षाएं होंगी। इसके लिए विवि प्रशासन ने परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर लिया है। इसे राजभवन को भी भेज दिया है। इसमें स्नातक से लेकर पीजी व वोकेशनल कोर्स तक की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं में विवि के पांच लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार का कहना है कि जुलाई 26 तक सभी सत्र नियमित हो जाएंगे। कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रिजल्ट जारी करने की तिथि भी जारी की गई है। बताया कि सत्र को नियमित कराना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है।

स्नातक चौथे सेमेस्टर का फॉर्म 12 से भरा जाएगा स्नातक चौथे सेमेस्टर सत्र 2023-27 का परीक्षा फॉर्म 12 से 20 नवंबर तक भरा जाएगा। वहीं, पांच दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा फॉर्म भराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि 22 नवंबर तक सभी कॉलेज परीक्षा फॉर्म को विवि के पोर्टल पर अपडेट कर देंगे। इसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। कॉलेजों को यह भी निर्देश दिया गया है कि 24 नवंबर तक हर हाल में परीक्षा शुल्क का भुगतान विवि को कर दिया जाए। इसके अलावा इंटरनल की मार्क्सफाइल 26 नवंबर तक विवि में जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, स्नातक सत्र 2023-27 की पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में और छठे की जुलाई में होगी। पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 23 मार्च और छठे की 10 जुलाई से शुरू होगी।

पहले सेमेस्टर की परीक्षा 27 दिसंबर से इस साल स्नातक में दाखिला लेने वाले सत्र 2025-29 के विद्यार्थियों की पहले सेमेस्टर की परीक्षा 27 दिसंबर से होगी। इसका रिजल्ट 10 मार्च को जारी होगा। स्नातक दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 20 मई 2026 से शुरू होगी और रिजल्ट 10 अगस्त 26 को आएगा। पार्ट थ्री सत्र 2022-25 का रिजल्ट 25 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसी तारीख को पीजी चौथे सेमेस्टर सत्र 2023-25 का भी रिजल्ट जारी होगा। पीजी दूसरे सेमेस्टर सत्र 2024-26 की परीक्षा 28 नवंबर से शुरू होगी। अभी इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं।

बीएड दूसरे वर्ष की परीक्षा 17 अप्रैल से होगी बीएड सत्र 2024-26 के दूसरे वर्ष की परीक्षा 17 अप्रैल 2026 से होगी और इसका रिजल्ट 10 जुलाई 2026 को जारी होगा। बीसीए और बीबीए पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2026 में होगी और इसका रिजल्ट 15 मार्च को आएगा। एमसीए सत्र 2025-28 की परीक्षा भी जनवरी में होगी और इसका रिजल्ट 15 मार्च 2026 को आएगा।