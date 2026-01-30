BRABU 2nd Semester Result : बीआरएबीयू यूजी 2nd सेमेस्टर रिजल्ट braburesults.com पर जारी, जानें कितने पास

संक्षेप: BRABU 2nd Semester Result 2025: बीआरएबीयू में स्नातक सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2024-28 का रिजल्ट गुरुवार देर शाम जारी कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम braburesults.com पर जाकर चेक कर सकते हैं।

BRABU 2nd Semester Result 2025: बीआरएबीयू में स्नातक सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2024-28 का रिजल्ट गुरुवार देर शाम जारी कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम braburesults.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। नतीजे चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और कॉलेज की डिटेल्स डालनी होगी। परिणाम जारी करने की जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि स्नातक दूसरे सेमेस्टर में एक लाख 43 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें एक लाख 25 हजार छात्रों ने परीक्षा पास की है। 16 हजार छात्र प्रमोटेड हुए हैं और दो हजार छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे। एक लाख 34 हजार छात्रों को 28 क्रेडिट आए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मार्च में सत्र 2024-28 के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी और जून में चौथे सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी।

पीजी में दाखिला शुरू, इतिहास और हिंदी में तीन गुने दावेदार बीआरए बिहार विवि में पीजी सत्र 2025-27 में दाखिला बुधवार से शुरू हो गया। पहली मेरिट लिस्ट में 10 हजार 45 छात्रों के नाम हैं। इसके आधार पर दाखिला 10 फरवरी तक होगा। पहले दिन कॉलेज और पीजी विभागों में कम ही छात्र दाखिला लेने पहुंचे।

उधर, हिंदी और इतिहास से पीजी करने की इच्छा रखने वाले हजारों छात्र दाखिले से वंचित हो सकते हैं। इन दोनों विषयों में सीट से तीन गुना अधिक आवेदन आए हैं। हिंदी में 2137 और इतिहास में 3704 छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं, हिंदी में 824 और इतिहास में 1176 सीटों पर नामांकन होना है। बीआरएबीयू में पीजी में कुल 22 हजार 562 छात्रों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। पीजी में 11 हजार सीटों पर दाखिला लिया जाना है। हिंदी और इतिहास के अलावे राजनीति विज्ञान और जूलॉजी में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। राजनीति विज्ञान में 1821 और जूलॉजी में 2175 छात्रों ने आवेदन किया है। बीआरएबीयू में राजनीति विज्ञान में 796 और जूलॉजी में 404 सीटें हैं।

बीआरएबीयू में पिछली बार भी स्नातक और पीजी में इन विषयों में सीट बढ़ाने के लिए कई कॉलेजों की तरफ से आवेदन आए थे। आवेदन के बाद कुछ कॉलेजों में सीटें बढ़ीं, लेकिन बाकी जगह सीटें नहीं बढ़ाई गईं। सीटें नहीं बढ़ने से इस बार भी छात्रों को दाखिला लेने में परेशानी होगी। नए सत्र से कई कॉलेजों ने पीजी कोर्स शुरू करने का भी आवेदन दिया है।