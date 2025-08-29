BPSSC Vacancy : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने निकाली असिस्टेंट सुपरिटेडेंट की भर्ती, 31 अगस्त से करें आवेदन

BPSSC Vacancy : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) में सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। 25 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त से शुरू होंगे।

BPSSC Vacancy : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) में सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। 25 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त से शुरू होंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bpssc.bihar.gov.in पर जाकर 30 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। रिक्त पदों में 9 पद अनारक्षित हैं। अनुसूचित जाति के 06, अनुसूचित जनजाति के 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 03, पिछड़ा वर्ग के 02, पिछड़े वर्गों की महिला के 02, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 02 पद आरक्षित हैं।

क्या है योग्यता 1 वैसे भारतीय नागरिक (भूतपूर्व सैनिक) जो भारतीय सेना के जुनियर कमिशन्ड ऑफिसर/नॉन कमिशन्ड ऑफिसर (JCO/NCO) से सेवानिवृत हुए हो, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं।

(i) भूतपूर्व सैनिक शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना या वायु सेना में (चाहे काम्बेटेंट या नन काम्बेटेंट के रूप में) किसी भी रैंक में सेवा की हो परन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स लोक सहायक तथा अर्द्धसैनिक बलों में सेवा की हो और-

(क) जो सेवानिवृत होने के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर चुकें हैं या,

(ख) जो मिलिट्री सेवा के लिए लागू स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अथवा अपने नियंत्रण

(ग) से परे परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त किया जा चुका है और उसे चिकित्सा अथवा अशक्तता पेंशन प्रदान की जा चुकी है, या

जिन्हें सेवा कम किये जाने के फलस्वरूप ऐसी सेवाओं से अपने अनुरोध से अन्यथा मुक्त कर दिया गया है,

(ii) सेना के सेवानिवृत जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स/नॉन कमिशन्ड ऑफिसर्स में से नियुक्ति की जायेगी।

(iii) सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद हेतु विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत होने वाले सेवारत कर्मचारी, इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के पात्र होगें।

शैक्षणिक योग्यताः- स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हैं तथा 15 वर्ष तक लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुकें है, इस पद पर नियुक्ति हेतु योग्य समझे जायेंगे।

उम्र सीमा - सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

नियुक्ति की प्रक्रियाः प्रारंभिक लिखित परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे।