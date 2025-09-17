BPSSC SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में निकलेगी सब इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर भर्ती, मिला अधियाचन

BPSSC SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार अधियाचना प्राप्त हो गयी है। जल्द ही विज्ञापन जारी होगा।

BPSSC SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में कांस्टेबल के बाद अब सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्ती निकलने वाली है। दारोगा के 1799 नये पदों पर बहाली के लिए जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार अधियाचना प्राप्त हो गयी है। जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इस वक्त परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 और मद्य निषेध विभाग में दारोगा के 28 पदों पर बहाली की प्रक्रिया संचालित कर रहा है। यह भर्ती चार चरणों प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और फिजिकल टेस्ट व इंटरव्यू में हो रही है। अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा व इंटरव्यू में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी। फिजिकल टेस्ट में सिर्फ पास होना अनिवार्य होगा।

ये हो सकते हैं योग्यता के नियम (पिछली भर्ती के आधार पर) शैक्षणिक योग्यता- किसी भी विषय में ग्रेजुएशन ।

आयु सीमा - 18 वर्ष से 37 वर्ष।

ऊंचाई (लंबाई) (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए - न्यूनतम ऊंचाई 165 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए - न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए ।

(3) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊंचाई 155 सेन्टीमीटर एवं न्यूनतम वज़न 48 किलोग्राम होना चाहिए ।

सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)- (1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए - बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) (फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

कैसे होगा चयन - तीन चरण - 1.प्रारंभिक लिखित परीक्षा, 2. मुख्य लिखित परीक्षा, 3. फिजिकल टेस्ट

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी। फिजिकल टेस्ट में सिर्फ पास होना अनिवार्य होगा।