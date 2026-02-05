वर्दी का सपना होगा पूरा, बिहार पुलिस SI भर्ती का मौका; आवेदन की आखिरी तारीख जानें
BPSSC SI Recruitment 2026 के तहत बिहार पुलिस में 78 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता, उम्र सीमा, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया जानें।
बिहार पुलिस में वर्दी पहनकर सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी और काम की खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने Prohibition, Excise and Registration विभाग में सब इंस्पेक्टर (SI) के 78 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
किस विभाग के लिए निकली है यह भर्ती
यह भर्ती बिहार सरकार के प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन विभाग के लिए की जा रही है। चयनित सब इंस्पेक्टर इन विभागों में कानून व्यवस्था, जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और चयन परीक्षा व मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
कुल कितने पद भरे जाएंगे
BPSSC SI Recruitment 2026 के तहत कुल 78 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह वैकेंसी सीमित है, इसलिए प्रतियोगिता कड़ी रहने वाली है। जो उम्मीदवार लंबे समय से बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना जरूरी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनल ईयर के छात्र आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल डिग्री पूरी कर चुके उम्मीदवार ही फॉर्म भर सकते हैं।
उम्र सीमा कैसे तय की गई है
उम्मीदवार की उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिलाएं 40 वर्ष, जबकि SC, ST और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों को 42 वर्ष तक की छूट दी गई है।
चयन प्रक्रिया कितने चरणों में होगी
BPSSC SI भर्ती 2026 में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा, उसके बाद मेंस परीक्षा, और अंत में फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तीनों चरण पास करने वाले उम्मीदवार ही फाइनल चयन सूची में जगह बना पाएंगे।
प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न समझिए
प्रीलिम्स परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और सवाल जनरल नॉलेज व करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले उम्मीदवार मेंस के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
मेंस परीक्षा में किन विषयों से सवाल होंगे
मेंस परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, जो क्वालीफाइंग नेचर का रहेगा। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज, साइंस, इतिहास, भूगोल, गणित और मेंटल एबिलिटी से जुड़ा होगा। फाइनल मेरिट इसी दूसरे पेपर के अंकों से बनेगी।
नेगेटिव मार्किंग का नियम
प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। हर गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर सवाल हल करने की सलाह दी जाती है।
फिजिकल टेस्ट में क्या-क्या होगा
फिजिकल टेस्ट में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल है। पुरुष उम्मीदवारों को एक मील की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालीफाइंग होगा, इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कम फीस और सरकारी नौकरी का यह मौका युवाओं के लिए काफी खास माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव