BPSSC SI Recruitment 2025 : हो जाएं तैयार! कल से शुरू हो रहे 1799 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के आवेदन

BPSSC SI Recruitment 2025 : BPSSC ने बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 के लिए 1799 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक bpssc.bihar.gov.in पर आवेदन करें।

BPSSC SI Recruitment 2025 : हो जाएं तैयार! बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने 1799 सब-इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती का बिगुल बजा दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है, जिसमें अच्छे वेतन के साथ-साथ पुलिस सेवा में करियर बनाने का रास्ता खुल गया है।

BPSSC SI Recruitment 2025 : भर्ती का पूरा विवरण बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत यह भर्ती निकाली है।

कुल पदों की संख्या: 1799

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 26 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 26 अक्टूबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट: bpssc.bihar.gov.in BPSSC SI Recruitment 2025 : क्या रखी गई है योग्यता और उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री हो। वहीं, उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

BPSSC SI Recruitment 2025 : कितनी मिलेगी सैलरी चयनित उम्मीदवारों को इस नौकरी में आकर्षक वेतन भी मिलेगा। BPSSC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर का मासिक वेतन 35000 रुपये से 40,000 रुपये तक होगा। साथ ही, अन्य भत्ते और सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी।

BPSSC SI Recruitment 2025 : वर्गवार कितनी हैं रिक्तियां इस भर्ती में कुल 1799 पद शामिल हैं। इनमें से 850 पद अनारक्षित (UR) उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 298 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), 222 पद पिछड़ा वर्ग (BC), 180 पद अनुसूचित जाति (SC), 63 पद अनुसूचित जनजाति (ST), 42 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 36 पद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और 8 पद स्वतंत्रता सेनानी कोटे के लिए आरक्षित हैं।

BPSSC SI Recruitment 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया BPSSC SI भर्ती 2025 में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET/PMT) देना होगा। अंत में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति पत्र मिलेगा।