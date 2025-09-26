BPSSC SI 2025: वर्दी का है सपना तो आ गई खुशखबरी, बिहार पुलिस में निकली 1799 दारोगा पदों पर भर्ती; आवेदन शुरू

BPSSC SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज से बड़ा मौका शुरू हो गया है। BPSSC ने 1799 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है।

BPSSC SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस में करियर बनाने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर (Daroga) के 1799 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया आज 26 सितंबर 2025 से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BPSSC SI Recruitment 2025: योग्यता और उम्र सीमा क्या है? BPSSC SI भर्ती के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इस मौके का लाभ उठा सकें।

BPSSC SI Recruitment 2025: जानिए पदों का ब्योरा कुल 1799 पदों में से सबसे ज्यादा, 850 पद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) को 298 सीटें, BC (पिछड़ा वर्ग) को 222, SC को 180, ST को 63, EWS को 42, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 36 और स्वतंत्रता सेनानी कोटे को 8 पद दिए गए हैं।

BPSSC SI Recruitment 2025: कितना मिलगे वेतन, क्या होंगी सुविधाएं चयनित सब-इंस्पेक्टर को हर महीने 35,000 से 40,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे यह नौकरी आर्थिक रूप से भी आकर्षक बन जाती है।