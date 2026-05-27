BPSSC : बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा आज, 6 गुना का होगा चयन, 1799 पदों पर होगी भर्ती
बिहार पुलिस SI के 1799 पदों पर बहाली को लेकर 27 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होगी। पटना सहित पांच जिलों में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बताया कि पटना के 24, गया के 10, दरभंगा के 10, पूर्णिया के सात और भागलपुर के आठ केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी की गयी है।
बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली को लेकर 27 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होगी। पटना सहित पांच जिलों में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बताया कि पटना के 24, गया के 10, दरभंगा के 10, पूर्णिया के सात और भागलपुर के आठ केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी की गयी है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के छह गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा।
आयोग की ओर से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 8:30 बजे तय की गई है।
दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक होगी और इसके लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:00 बजे रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्टिंग समय समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षार्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश
- सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी लाना अनिवार्य किया गया है।
- बिना पहचान पत्र और प्रवेश पत्र के किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- सभी तरह के गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर बैन हैं।
मार्च में आया था पीटी परीक्षा का रिजल्ट
पीटी का रिजल्ट मार्च 2026 में जारी किया था। इस परीक्षा में करीब 7.26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग की ओर से जारी परिणाम में 35 हजार से अधिक उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया।
बिहार पुलिस ASI परीक्षा की तारीख बदली
केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत होने वाली लिखित परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून 2026 को होने वाली थी, लेकिन इसी दिन नीट यूजी 2026 परीक्षा होने के कारण अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह परीक्षा 28 जून 2026 को एक ही पाली में (दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक) आयोजित की जाएगी। कुल 993 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को सुबह 10 से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा।
नीचे दिए गए डेट और समय को कर लीजिए नोट
परीक्षा की तारीख: 28 जून 2026
परीक्षा का समय: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक (11:00 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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