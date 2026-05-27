Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BPSSC : बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा आज, 6 गुना का होगा चयन, 1799 पदों पर होगी भर्ती

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share

बिहार पुलिस SI के 1799 पदों पर बहाली को लेकर 27 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होगी। पटना सहित पांच जिलों में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बताया कि पटना के 24, गया के 10, दरभंगा के 10, पूर्णिया के सात और भागलपुर के आठ केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी की गयी है।

BPSSC : बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा आज, 6 गुना का होगा चयन, 1799 पदों पर होगी भर्ती

बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली को लेकर 27 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होगी। पटना सहित पांच जिलों में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बताया कि पटना के 24, गया के 10, दरभंगा के 10, पूर्णिया के सात और भागलपुर के आठ केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी की गयी है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के छह गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेधानुसार किया जाएगा।

आयोग की ओर से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 8:30 बजे तय की गई है।

दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक होगी और इसके लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:00 बजे रखा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्टिंग समय समाप्त होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:9 भर्तियों से 2671 पदों पर भर्ती करेगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, कैलेंडर जारी

परीक्षार्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

- सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी लाना अनिवार्य किया गया है।

- बिना पहचान पत्र और प्रवेश पत्र के किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

- सभी तरह के गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर बैन हैं।

ये भी पढ़ें:BPSSC Vacancy 2026: बिहार असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर इस डेट से शुरू आवेद

मार्च में आया था पीटी परीक्षा का रिजल्ट

पीटी का रिजल्ट मार्च 2026 में जारी किया था। इस परीक्षा में करीब 7.26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग की ओर से जारी परिणाम में 35 हजार से अधिक उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया।

बिहार पुलिस ASI परीक्षा की तारीख बदली

केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत होने वाली लिखित परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून 2026 को होने वाली थी, लेकिन इसी दिन नीट यूजी 2026 परीक्षा होने के कारण अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह परीक्षा 28 जून 2026 को एक ही पाली में (दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक) आयोजित की जाएगी। कुल 993 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को सुबह 10 से 11 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी, bpssc.bihar.gov.in पर देखें लिस्ट

नीचे दिए गए डेट और समय को कर लीजिए नोट

परीक्षा की तारीख: 28 जून 2026

परीक्षा का समय: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 10:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक (11:00 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी)

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
BPSSC BPSSC SI result
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।