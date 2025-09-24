BPSSC Result Cut off: Bihar SI Results forest range officer recruitment exam result see cutoff marks BPSSC Result , Cut off : बिहार एसआई समेत तीन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSSC Result Cut off: Bihar SI Results forest range officer recruitment exam result see cutoff marks

BPSSC Result , Cut off : बिहार एसआई समेत तीन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ

BPSSC SI Result , Bihar Forests Range Officer Result : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एक्साइज सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on
BPSSC Result , Cut off : बिहार एसआई समेत तीन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी, देखें कटऑफ

BPSSC SI Result , Bihar Forests Range Officer Result : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एक्साइज सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मद्य, निषेध एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 28 पदों को भरने के लिए मुख्य परीक्षा 31 अगस्त 2025 को हुई थी। इसमें कुल 128 को पास किया गया है।

मद्य, निषेध एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का कटऑफ

क्रo संo श्रेणी/कोटि पुरुष महिला

1 अनारक्षित (सामान्य) 160.40 (26/08/1989) 149.40 (30/01/1993)

2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 153.80 (30/04/1995) 145.4 (14/05/1997)

3 अनुसूचित जाति 147.60 (30/10/2001) 125.80 (10/01/2002)

4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 154.40 (03/02/1999) 140.60 (15/01/1999)

5 पिछड़ा वर्ग 158.40 (29/05/1995) 147.40 (15/05/2002)

6 पिछड़े वर्गों की महिला - 145.40 (20/06/1997)

फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कटऑफ

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 24 अगस्त को हुई थी। 10 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। कुल 144 (साक्षात्कार के लिए चयनित ) को पास किया गया है।

क्रo संo श्रेणी/कोटि Cut-off

1 अनारक्षित (सामान्य) 267.30 (28/03/1997)

2 अनुसूचित जाति 234.00 (31/03/1999)

3 अनुसूचित जनजाति 209.40 (13/01/1994)

4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 257.10 (10/04/1999)

5 पिछड़ा वर्ग 253.80 (14/08/1996)

6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 263.70 (25/09/1998)

एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर कटऑफ

परिवहन विभाग में एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के 33 पदों पर भर्ती के लिए 40833 अभ्यर्थियों की प्रीलिम्स परीक्षा 7 सितंबर 2025 को हुई थी। 25087 एग्जाम में बैठे। अगले चरण के लिए 660 का चयन किया गया है।

क्रo संo श्रेणी/कोटि पुरुष महिला (35% आरक्षण के अधीन)

1 अनारक्षित (सामान्य) 149.60 (21/10/1994) 136.20 (02/10/2000)

2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 147.20 (22/08/1998) -

3 पिछड़ा वर्ग 145.40 (23/03/1992) 129.60 (25/01/2000)

4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 147.20 (30/12/1996) 132.20 (21/06/2004)

दारोगा के 1799 पदों पर बहाली को 26 से आवेदन

बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली होगी। इनके लिए 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से रिक्तियों के 20 गुना का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

BPSSC Bpssc.bih.nic.in
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।