Bihar Forest Range Officer Vacancy 2026: बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बनने का मौका, 16 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
Bihar Sarkari Naukri 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 16 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 16 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जिसमें बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलेगा।
Bihar Forest Range Officer Vacancy 2026: बिहार सरकार के वन विभाग में सरकारी नौकरी पाकर एक शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत ‘फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर’ के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर काम करना चाहते हैं, वे जल्द ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
16 जुलाई से खुलेगा आवेदन पोर्टल, एक महीने का मिलेगा समय
इस भर्ती अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 16 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए पूरे एक महीने का समय दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) निर्धारित की गई है। आयोग ने साफ किया है कि इस अंतिम समयसीमा के बाद किसी भी परिस्थिति में तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार आखिरी दिनों के सर्वर लोड से बचने के लिए समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें।
शानदार सैलरी पैकेज और पदों की डिटेल्स
यह भर्ती कुल 16 पदों को भरने के लिए निकाली गई है। इस पद की सबसे खास बात इसका आकर्षक वेतनमान है। चुने गए उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के पे-लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह तक की सैलरी और सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें जरूरी योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पशुपालन और पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी या कृषि/वानिकी जैसे संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है।
आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं और पिछड़ा वर्ग (BC/EBC) के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा SC/ST वर्ग के लिए 42 वर्ष तय की गई है।
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 16 जुलाई को पोर्टल लाइव होते ही bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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