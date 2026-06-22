BPSSC SI Admit Card 2026 Direct Link: बिहार सब-इंस्पेक्टर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक
BPSSC SI Admit Card 2026 Link: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर मद्य निषेध परीक्षा के एडमिट कार्ड bpssc.bihar.gov.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी।
BPSSC Bihar SI Prohibition Admit Card 2026 Direct Link: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत सब-इंस्पेक्टर मद्य निषेध के पदों पर होने वाली प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (BPSSC SI Admit Card) जारी कर दिए हैं। आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, यह प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड bpssc.bihar.gov.in पर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
78 पदों के लिए शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत साल की शुरुआत में हुई थी, जब 22 जनवरी 2026 को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कुल 78 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चली थी।
पे-लेवल 6 का शानदार वेतन
यह भर्ती छात्रों के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों है, इसका अंदाजा इसके वेतनमान और रुतबे से लगाया जा सकता है। चुने गए उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत ₹35,400 से लेकर ₹1,12,400 तक का शानदार वेतन और बेहतरीन भत्ते मिलेंगे।
कैसे होगा चयन-
तीन चरण 1. प्रारंभिक लिखित परीक्षा, 2. मुख्य लिखित परीक्षा, 3
फिजिकल टेस्ट
लिखित परीक्षाः-
लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी प्रारम्भिक एथे मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।
प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसम प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्र पूछे जाएंगे। 30 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषि किए जाएंगे।
प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थिक का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जायेगा।
ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड
प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर बेहद आसान स्टेप्स में अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Admit Card for SI Prohibition Pre-Exam' के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट ले लें।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जाते समय एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जरूर साथ ले जाएं। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के डिजिटल गैजेट को परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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