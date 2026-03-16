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Bihar Police SI Result 2026 OUT: बिहार पुलिस दारोगा प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी, 448899 उम्मीदवार हुए सफल

Mar 16, 2026 02:35 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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BPSSC Bihar Police SI Result 2026 Download: बिहार पुलिस दारोगा प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Bihar Police SI Result 2026 OUT: बिहार पुलिस दारोगा प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी, 448899 उम्मीदवार हुए सफल

BPSSC Bihar Police SI Result 2026 Download: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार सरकार के गृह विभाग में पुलिस दरोगा (Sub-Inspector) के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रीलिम्स लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है । आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-05/2025 के तहत कुल 1799 रिक्तियों के विरुद्ध यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है । उम्मीदवार बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को दो-दो पालियों में किया गया था, जिसमें कुल 10,36,702 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था । परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे।

परीक्षा में शामिल हुए 7.26 लाख अभ्यर्थी

आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कुल 7,26,231 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे । हालांकि, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान 29,272 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया । अयोग्य ठहराए जाने के मुख्य कारणों में कदाचार (14 मामले), ओएमआर शीट पर गलत रोल नंबर भरना (14,591), गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या दर्ज करना (9,992) और हस्ताक्षर न करना शामिल हैं । इसके अलावा, कई छात्रों ने ओएमआर शीट पर हिंदी या अंग्रेजी के निर्धारित अनुच्छेद नहीं लिखे थे, जिसके कारण उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं को रद्द कर दिया गया ।

रिक्तियों का विवरण और आरक्षण

कुल 1799 पदों में से महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से 614 पद आरक्षित किए गए हैं । विभिन्न कोटियों के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

अनारक्षित (सामान्य): 850 पद (298 महिलाओं के लिए)

अनुसूचित जाति (SC): 210 पद (74 महिलाओं के लिए)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 273 पद (96 महिलाओं के लिए)

पिछड़ा वर्ग (BC): 222 पद (78 महिलाओं के लिए)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 180 पद (63 महिलाओं के लिए)

ट्रांसजेंडर: 07 पद

कट-ऑफ और चयन का आधार

आयोग ने भर्ती नियमावली के आधार पर रिक्तियों के 20 गुणा उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया है । बहुसत्रीय परीक्षा होने के कारण अंकों का मूल्यांकन इक्वि-पर्सेटाइल पद्धति के माध्यम से 'नॉर्मलाइज्ड' स्कोर के आधार पर किया गया है । कुल 448899 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है ।

विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ इस प्रकार रहा:

सामान्य (पुरूष): 130.67 (65.3% से अधिक)

सामान्य (महिला): 106.84

EWS (पुरूष): 124.33

EWS (महिला): 98.30

SC (पुरूष): 113.55

SC (महिला): 79.84

BC (पुरूष): 126.24

BC (महिला): 99.70

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मुख्य परीक्षा की ओर अगला कदम

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और एडमिट कार्ड के संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी ।आयोग ने सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने Roll Number का मिलान आधिकारिक लिस्ट से कर लें और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें । मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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