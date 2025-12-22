बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2026: 1799 पदों के लिए 18 और 21 जनवरी को होगा इम्तेहान, एडमिट कार्ड कब

संक्षेप: BPSSC Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2025 के तहत 1799 पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को होगी। परीक्षा समय, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और एडमिट कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी।

BPSSC Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार पुलिस में दारोगा बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली को लेकर पहले चरण की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा दो-दो पालियों में ली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। आयोग ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और एडमिट कार्ड की तारीख भी स्पष्ट कर दी है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।

बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2025: जानिए एग्जाम पैटर्न से लेकर एडमिट कार्ड तक पूरी जानकारी बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI/दारोगा) बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा आयोजित की जा रही दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के मन में एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड और चयन प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब और जरूरी जानकारियों को क्रमबद्ध और आसान भाषा में यहां पेश किया जा रहा है।

Bihar Police SI Vacancy Details: 1799 पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत बिहार पुलिस में कुल 1799 सब-इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी -

1. प्रारंभिक लिखित परीक्षा (Prelims)

2. मुख्य लिखित परीक्षा (Mains)

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test)

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

Bihar Police SI Prelims Exam Pattern: कैसा होगा एग्जाम? बिहार पुलिस एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए पहला और सबसे अहम पड़ाव होती है। इस परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है -

परीक्षा एक ही प्रश्नपत्र की होगी

कुल अंक: 200 अंक

प्रश्नों की संख्या: 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

इस परीक्षा में सवाल मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों (करंट अफेयर्स) से पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, बिहार से जुड़ी खबरें, इतिहास, भूगोल, राजनीति और सामान्य विज्ञान जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालीफाइंग नहीं है, बल्कि इसमें न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। आयोग के नियमों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल पदों के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा।