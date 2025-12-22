Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bpssc bihar police si recruitment 2025 exam date admit card schedule
बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2026: 1799 पदों के लिए 18 और 21 जनवरी को होगा इम्तेहान, एडमिट कार्ड कब

बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2026: 1799 पदों के लिए 18 और 21 जनवरी को होगा इम्तेहान, एडमिट कार्ड कब

संक्षेप:

BPSSC Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2025 के तहत 1799 पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को होगी। परीक्षा समय, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और एडमिट कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी।

Dec 22, 2025 08:26 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BPSSC Bihar Police SI Exam 2026 : बिहार पुलिस में दारोगा बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के इंतजार पर आखिरकार विराम लग गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) के 1799 पदों पर बहाली को लेकर पहले चरण की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह परीक्षा दो-दो पालियों में ली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। आयोग ने परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम और एडमिट कार्ड की तारीख भी स्पष्ट कर दी है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।

बिहार पुलिस दारोगा भर्ती 2025: जानिए एग्जाम पैटर्न से लेकर एडमिट कार्ड तक पूरी जानकारी

बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI/दारोगा) बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा आयोजित की जा रही दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के मन में एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड और चयन प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब और जरूरी जानकारियों को क्रमबद्ध और आसान भाषा में यहां पेश किया जा रहा है।

Bihar Police SI Vacancy Details: 1799 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत बिहार पुलिस में कुल 1799 सब-इंस्पेक्टर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी -

1. प्रारंभिक लिखित परीक्षा (Prelims)

2. मुख्य लिखित परीक्षा (Mains)

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test)

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

Bihar Police SI Prelims Exam Pattern: कैसा होगा एग्जाम?

बिहार पुलिस एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए पहला और सबसे अहम पड़ाव होती है। इस परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है -

परीक्षा एक ही प्रश्नपत्र की होगी

कुल अंक: 200 अंक

प्रश्नों की संख्या: 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

इस परीक्षा में सवाल मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों (करंट अफेयर्स) से पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, बिहार से जुड़ी खबरें, इतिहास, भूगोल, राजनीति और सामान्य विज्ञान जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालीफाइंग नहीं है, बल्कि इसमें न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। आयोग के नियमों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल पदों के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा।

बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड कब मिलेगा?

प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। बीपीएसएससी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार पुलिस एसआई प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार अपना ई-एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।