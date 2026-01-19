Bihar Police SI Prelims Exam 2026: 1799 पदों के लिए बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, लगभग 70% रही उपस्थिति

संक्षेप: Bihar Police SI Prelims Exam 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को 1799 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन पटना सहित पूरे राज्यभर के केंद्रों पर हुआ। इसमें करीब 70% अभ्यर्थी शामिल हुए।

Bihar Police SI Prelims Exam 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को 1799 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन पटना सहित पूरे राज्यभर के केंद्रों पर हुआ। इसमें करीब 70% अभ्यर्थी शामिल हुए।

अभ्यर्थियों ने बताया कि करेंट अफेयर्स और गणित के सवाल ऐसे थे, जिसे हल करने में अधिक समय लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पदों की संख्या अधिक होने के बावजूद प्रश्नों का स्तर संतुलित रहा है। इसलिए कटऑफ पहले के आसपास ही रहने की संभावना है। समसामयिकी से 13 से 14 प्रश्न आसान से मध्यम स्तर के थे। इतिहास से 13 से 14 प्रश्न मध्यम स्तर के पूछे गये। राजनीति विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न विश्लेषणात्मक थे। बिहार से जुड़े तीन से चार प्रश्न आसान रहे।

दो पालियों में हुई परीक्षा : परीक्षा बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से राज्यभर के 498 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा दो पालियों में हुई। मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण 21 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। विशेषज्ञ डॉ. गुरु रहमान का कहना है कि पिछले परीक्षाओं की तुलना में इस बार पेपर का लेवल कठिन रहा। ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी और कांसेप्ट आधारित थे। जिन्होंने साइंस और करेंट अफेयर्स के प्रश्न सही किए होंगे उनका रिजल्ट पक्का होगा।

कटऑफ और परिणाम की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन छात्रों ने विज्ञान और समसामयिकी के प्रश्नों को सही ढंग से हल किया है, उनके चयन की संभावना सबसे अधिक है। पदों की संख्या को देखते हुए कटऑफ संतुलित रहने की उम्मीद है:

सामान्य श्रेणी: 60 से 65 अंक

ओबीसी (OBC): 60 से 62 अंक

इडब्ल्यूएस (EWS): 58 से 60 अंक