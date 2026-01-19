Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSSC Bihar Police SI Exam Analysis: Concept-Based Questions Challenge Candidates; Experts Predict Balanced Cut-off
Bihar Police SI Prelims Exam 2026: 1799 पदों के लिए बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, लगभग 70% रही उपस्थिति

Bihar Police SI Prelims Exam 2026: 1799 पदों के लिए बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, लगभग 70% रही उपस्थिति

संक्षेप:

Bihar Police SI Prelims Exam 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को 1799 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन पटना सहित पूरे राज्यभर के केंद्रों पर हुआ। इसमें करीब 70% अभ्यर्थी शामिल हुए।

Jan 19, 2026 07:32 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

Bihar Police SI Prelims Exam 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को 1799 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन पटना सहित पूरे राज्यभर के केंद्रों पर हुआ। इसमें करीब 70% अभ्यर्थी शामिल हुए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभ्यर्थियों ने बताया कि करेंट अफेयर्स और गणित के सवाल ऐसे थे, जिसे हल करने में अधिक समय लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पदों की संख्या अधिक होने के बावजूद प्रश्नों का स्तर संतुलित रहा है। इसलिए कटऑफ पहले के आसपास ही रहने की संभावना है। समसामयिकी से 13 से 14 प्रश्न आसान से मध्यम स्तर के थे। इतिहास से 13 से 14 प्रश्न मध्यम स्तर के पूछे गये। राजनीति विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न विश्लेषणात्मक थे। बिहार से जुड़े तीन से चार प्रश्न आसान रहे।

दो पालियों में हुई परीक्षा :

परीक्षा बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से राज्यभर के 498 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा दो पालियों में हुई। मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण 21 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। विशेषज्ञ डॉ. गुरु रहमान का कहना है कि पिछले परीक्षाओं की तुलना में इस बार पेपर का लेवल कठिन रहा। ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी और कांसेप्ट आधारित थे। जिन्होंने साइंस और करेंट अफेयर्स के प्रश्न सही किए होंगे उनका रिजल्ट पक्का होगा।

कटऑफ और परिणाम की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन छात्रों ने विज्ञान और समसामयिकी के प्रश्नों को सही ढंग से हल किया है, उनके चयन की संभावना सबसे अधिक है। पदों की संख्या को देखते हुए कटऑफ संतुलित रहने की उम्मीद है:

सामान्य श्रेणी: 60 से 65 अंक

ओबीसी (OBC): 60 से 62 अंक

इडब्ल्यूएस (EWS): 58 से 60 अंक

अगला चरण: प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब सफल उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण 21 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अब मुख्य परीक्षा के लिए गहन अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
BPSSC bihar police si
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।