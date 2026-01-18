BPSSC Bihar Police SI Exam 2026: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा आज से, एडमिट कार्ड के साथ ये डॉक्यूमेंट लाना है जरूरी

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

BPSSC Bihar Police SI Exam 2026: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए बहुप्रतीक्षित मुख्य परीक्षा आज, 18 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। परीक्षा को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं।

Jan 18, 2026 06:55 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BPSSC Bihar Police SI Exam 2026: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए बहुप्रतीक्षित मुख्य परीक्षा आज, 18 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा आयोजित यह परीक्षा प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई जाएगी। आज के अलावा, परीक्षा का अगला चरण 21 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा।

इस भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस में दरोगा के रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसके लिए लाखों की संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है।

परीक्षा का समय और पालियां

आयोग ने परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे दो पालियों में विभाजित किया है। उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड पर आवंटित समय के अनुसार ही केंद्र पर पहुंचना होगा:

प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक। (रिपोर्टिंग समय सुबह 8:30 बजे)।

द्वितीय पाली : दोपहर 02:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक। (रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:00 बजे)।

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन्स

परीक्षा को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। परीक्षार्थियों के लिए इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:

फोटो आईडी कार्ड: एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना जरूरी है।

तय समय पर पहुंच: गेट बंद होने के समय (अंतिम प्रवेश) के बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि किसी के पास ऐसी सामग्री मिलती है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

ओएमआर (OMR) शीट: छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर और अन्य विवरण बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि गलत जानकारी होने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार को रोका जा सके। साथ ही, प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। पुलिस बल की भारी तैनाती के साथ-साथ उड़न दस्तों द्वारा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है।

