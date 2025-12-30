BPSSC Bihar Police SI Admit Card OUT, Link : बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड bpssc.bihar.gov.in पर जारी, डाउनलोड

संक्षेप: BPSSC Bihar Police SI Admit Card 2025 OUT : बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BPSSC Bihar Police SI Admit Card 2025 OUT : बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर के अलावा अभ्यर्थियों की रोल नंबर वाइज एग्जाम सेंटर लिस्ट भी अलग से जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अपने रोल नंबर में दिए गए एग्जाम सेंटर का मिलान इस लिस्ट से कर सकते हैं। वेबसाइट पर 18 जनवरी और 21 जनवरी दोनों दिनों की तिथिवार व रोल नंबर वाइज लिस्ट मौजूद है।

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026, रविवार और 21 जनवरी, 2026, बुधवार को आयोजित होंगी। परीक्षा दोनों दिन दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक किया जाएगा। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे है और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1 बजे है। किसी भी हालत में देर से एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी ई-एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड फोटो आईडी जैसे-मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी लेकर जरूर जाएं। यदि ई- एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आवेदन फॉर्म के समान दो फोटोग्राफ भी ले जाएं।

जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई- एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकें वे 9 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित ऑफिस से अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई- एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

- यहां होमपेज पर बिहार पुलिस सेक्शन पर क्लिक करें।

- बिहार पुलिस SI ई-एडमिट कार्ड 2025 के लिंक को खोलें।

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और फिर मांगी गई जानकारी सबमिट करें।

- इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट लें।

बीपीएसएससी एसआई प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार है - परीक्षा एक ही प्रश्नपत्र की होगी

कुल अंक: 200 अंक

प्रश्नों की संख्या: 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

इस परीक्षा में सवाल मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों (करंट अफेयर्स) से पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, बिहार से जुड़ी खबरें, इतिहास, भूगोल, राजनीति और सामान्य विज्ञान जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालीफाइंग नहीं है, बल्कि इसमें न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। आयोग के नियमों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल पदों के मुकाबले 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी - 1. प्रारंभिक लिखित परीक्षा (Prelims)

2. मुख्य लिखित परीक्षा (Mains)