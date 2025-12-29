Bihar Police SI admit card: कल जारी होंगे बिहार पुलिस SI परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: BPSSC Bihar Police SI admit card: बिहार पुलिस SI की परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवदेन किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती के लिए ई-एडमिट कार्ड के संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 30 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवदेन किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बतादें कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026, रविवार और 21 जनवरी, 2026, बुधवार को आयोजित होंगी। परीक्षा दोनों दिन दो शिफ्ट में होगी।

बिहार पुलिस SI ई-एडमिट कार्ड 2025 ऐसे करें डाउनलोड

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।

- यहां होमपेज पर “बिहार पुलिस” सेक्शन पर क्लिक करें।

- बिहार पुलिस SI ई-एडमिट कार्ड 2025 के लिंक को खोलें।

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और फिर मांगी गई जानकारी सबमिट करें।

- इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट लें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

-एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा।

-उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी।- एडमिट कार्ड के - साथ ही, एक वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाएं जैसे: आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि।

- यदि एडमिट कार्ड पर फोटो साफ नहीं है या गायब है, तो उम्मीदवारों को दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें ले जानी होंगी।

अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो क्या करें?

जो उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वे 9 जनवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच पटना में BPSSC ऑफिस से खुद जाकर डुप्लीकेट ई-एडमिट कार्ड ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें ये चीजें साथ ले जानी होंगे-

एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट कॉपी

- वैध फोटो पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय

पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे है और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1 बजे है।