BPSSC Recruitment 2026: बिहार पुलिस में हवलदार क्लर्क पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें कल से आवेदन

संक्षेप: BPSSC Bihar Police Havildar Clerk Vacancy 2026: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 64 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Bihar Police Havildar Clerk Recruitment 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विशेष रूप से हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 5 जनवरी 2026 से शुरू होगी । इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना फॉर्म जमा कर दें, ताकि बाद में तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

योग्यता- इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है।

पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है।उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया बिहार पुलिस होम गार्ड भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया बहु-स्तरीय होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। अंत में, दस्तावेजों के सत्यापन और मेडिकल जांच के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

आवेदन शुल्क आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से किया जा सकता है।

Bihar Police Havildar Clerk Recruitment 2026 Notification Link कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर 'Home Guard Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।

आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

आवश्यक दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।