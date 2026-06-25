बिहार होमगार्ड क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 320 अभ्यर्थी PET के लिए सफल, Direct Link
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार होम गार्ड सर्विस के अंतर्गत हवलदार क्लर्क के 64 पदों के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 320 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
Bihar Home Guard Havildar Clerk Result OUT: बिहार में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार होम गार्ड सर्विस के अंतर्गत हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक, कुल 64 रिक्त पदों को भरने के लिए इस मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है।
रिक्तियों के मुकाबले 5 गुना उम्मीदवारों का हुआ चयन
आयोग के नियमों और आरक्षण कोटियों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध कुल 64 रिक्तियों के मुकाबले पांच गुना यानी कुल 320 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब परीक्षा के अगले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में शामिल होना होगा।
अगले चरण में इन स्पर्धाओं से गुजरना होगा
लिखित परीक्षा पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे की राह पूरी तरह शारीरिक मजबूती और खेल कौशल पर टिकी होगी। अगले चरण में चयनित अभ्यर्थियों को इन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा:
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: सबसे पहले अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच की जाएगी।
दौड़ : शारीरिक दक्षता के तहत तय समय सीमा में दौड़ पूरी करनी होगी।
ऊंची कूद : अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित ऊंचाई को पार करना होगा।
गोला फेंक : ताकत और तकनीक के इस खेल में वजनदार गोले को तय दूरी तक फेंकना अनिवार्य होगा।
रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
छात्र नीचे दिए गए बेहद सरल और आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
सबसे पहले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको "Results: Result of Written Examination for the Post of Havildar Clerk (General)" का सीधा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. लिंक पर क्लिक करते ही सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और कट-ऑफ विवरण वाली एक पीडीएफ (PDF) फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
4. इस मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए आप मोबाइल या कंप्यूटर के 'Search' विकल्प या Ctrl + F का उपयोग कर सकते हैं।
5. यदि आपका रोल नंबर इस लिस्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
शारीरिक परीक्षा के अंकों से तय होगी फाइनल मेरिट लिस्ट
सभी उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि लिखित परीक्षा केवल अगले चरण में पहुंचने का एक जरिया मात्र थी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन आयोजित होने वाली इन तीनों स्पर्धाओं (दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक) में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम और पीईटी के एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारियों के लिए अभ्यर्थी लगातार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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