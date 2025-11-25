BPSC Vacancy : खुशखबरी, बिहार लोक सेवा आयोग की नई 4000 पदों पर भर्ती अगले माह संभव

संक्षेप: बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए वैकेंसी दिसंबर को मिल सकती है। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमी दूर कर वेकेंसी बीपीएससी को भेजने की संभावना जतायी जा रही है।

BPSC Vacancy 2025: बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए वैकेंसी दिसंबर को मिल सकती है। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमी दूर कर वेकेंसी बीपीएससी को भेजने की संभावना जतायी जा रही है। इस बीच शिक्षा विभाग ने पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग ने आग्रह किया है। वित्त विभाग ने वेतन निर्धारित होने के बाद पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली प्रक्रिया में तेजी आएगी।

शिक्षा विभाग का अनुमान है कि लगभग चार हजार से अधिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति के लिए वेकेंसी आ सकती है। विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुरस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।

बताया जा रहा है कि हाईस्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है, वही वेतनमान पुस्तकालयाध्यक्षों का होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से होगी। 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तरों के लिए कटौती नहीं की जाएगी। राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा।

हाईस्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी पहली बार राज्य के हाईस्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर हुई थी। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।