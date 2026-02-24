BPSC Vacancy : TRE 4 से पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली बड़ी भर्ती, 173 सिविल जजों के लिए आवेदन 25 से
Bihar BPSC 33rd Civil Judge PCS J Recruitment 2026: बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के तहत सिविल जज (जेडी) के 173 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होंगे।
Bihar BPSC 33rd Civil Judge PCS J Recruitment 2026: बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के तहत सिविल जज (जेडी) के 173 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू होगा, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च है। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बिहार अधीनस्थ सेवा (न्याय शाखा) भर्ती नियमावली, 1955 के तहत 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लागू रहेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत निर्देशों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किस वर्ग के कितने पद
कोटिवार पदों का विवरणअनारक्षित वर्ग – 69 पद (महिलाओं के लिए 25 पद)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 17 पद (5 पद महिलाओं के लिए) अनुसूचित जाति – 28 पद (11 पद महिलाओं के लिए)अनुसूचित जनजाति – 2 पद (1 पद महिलाओं के लिए)अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 36 पद (12 पद महिलाओं के लिए)पिछड़ा वर्ग – 21 पद (7 पद महिलाओं के लिए)कुल पद – 173 (महिलाओं के लिए 61 पद आरक्षित)।
आयु सीमा
बीपीएससी जूडिशियल सेवा परीक्षा के लिए 22 से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग और महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष है।
शैक्षिक योग्यता
अभ्यर्थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। कम से कम तीन वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्यों का अनुभव हो। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगा।
परीक्षा पैटर्न:
इस भर्ती की परीक्षा दो चरणों में होगी। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का और दूसरा पेपर विधि का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा व्याख्यात्मक होगी। परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए नोटिफकेशन देखें।
चयन - चयन लिखित (मुख्य) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।
वायरलेस सिपाही के 993 पदों पर होगी भर्ती
बिहार के केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने राज्य में सिपाही (वायरलेस) के 993 पदों पर बहाली निकाली है। इन पदों के लिए एक मार्च से 31 मार्च तक पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियट (विज्ञान) है। भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में न्यूनतम 50 फीसदी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 45 फीसदी अंक के साथ उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।
Pankaj Vijay
