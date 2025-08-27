BPSC Vacancy 2025: New BPSC Recruitment notification hod polytechnic and sports officer phd degree exam rule BPSC Vacancy : बीपीएससी ने निकाली 2 और भर्तियां, 251 पदों के लिए 2 सितंबर से आवेदन, एक भर्ती में परीक्षा नहीं, Career Hindi News - Hindustan
BPSC Vacancy 2025: बीपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष (एचओडी) के 218 पद और बिहार खेल सेवा संवर्ग के 33 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 2 सितंबर से शुरू होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 08:12 AM
BPSC Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को दो और भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। बीपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष (एचओडी) के 218 पद और बिहार खेल सेवा संवर्ग के तहत जिला खेल पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, खेल/ सहायक निदेशक युवा/ व्याख्याता एसएच एवं शा. शि. कॉलेज के 33 पदों पर भर्ती निकाली है। इन दोनों भर्तियों के आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू होगी। विभागाध्यक्ष पद के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है जबकि जिला खेल पदाधिकारी/ सहायक निदेशक, खेल/ सहायक निदेशक युवा/ व्याख्याता एसएच पद के लिए 26 सितंबर तय की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

बीपीएससी विभागाध्यक्ष भर्ती

इन ब्रांच में निकली हैं भर्तियां

भौतिक अभियंत्रण - कुल पद: 33

कम्प्यूटर साइंस एवं इंजि. कुल पद: 43

विद्युत अभियंत्रण - कुल पद: 42

असैनिक अभियंत्रण - कुल पद: 45

इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण - कुल पद: 39

खनन अभियंत्रण- कुल पद: 03

फार्मेसी एवं पैथोलॉजी- कुल पद: 02

ऑटोमोबाइल अभियंत्रण- कुल पद: 02

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

सिरेमिक इंजीनियरिंग- कुल पद: 01

फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

वास्तुकला अभियंत्रण- कुल पद: 01

रासायनिक अभियंत्रण- कुल पद: 01

धातुकर्म (मेटालर्जी)- कुल पद: 01

फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

कृषि इंजीनियरिंग - 01

लाइब्रेरी एंड इंफोर्मेशन साइंस - 01

योग्यता: संबंधित शाखा में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ पीएच.डी., या संबंधित शाखा में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री

इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषयों के लिए दूरस्थ शिक्षा/मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं हैं। मानविकी और विज्ञान विषयों के लिए, यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा/मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य माने जाएंगे।

आयु सीमा - कम से कम 33 वर्ष हो। अधिकतम आयु सीमा नहीं है। रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष रहेगी।

चयन - लिखित परीक्षा नहीं होगी। डिग्री के प्राप्तांक, एकेडमिक बैकग्राउंड व इंटरव्यू से मेरिट बनेगी।

स्पोर्ट्स ऑफिसर भर्ती- 33 पद

वेतनमान – लेवल-6

शैक्षिक अर्हता : –

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

(ii) अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (भारतीय खेल प्राधिकरण) द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल की खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर या केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य खेल विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएससी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।

खेल उपलब्धि :- मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे ओलंपिक/राष्ट्रमंडल/एशियाई खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल महोत्सव में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या अंतर जिला प्रतियोगिता/अंतर विद्यालय प्रतियोगिता/अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो।

आयु सीमा :- दिनांक 01.08.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष।

चयन प्रक्रिया :-

(i) चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी, प्रथम चरण में हिन्दी भाषा (अनिवार्य विषयान्तर–Qualifying Paper के रूप में) एवं दो पेपर का वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रश्नों की परीक्षा, द्वितीय चरण में खेल उपलब्धियों (अधिकारिक मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों की जाँच) एवं स्नातक प्रमाण पत्र (विज्ञान की कोटि–3 के अनुसार), खेल प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर अंक एवं तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा।

उपरोक्त दोनों भर्तियों के लिए आवेदन फीस - 100 रुपये

