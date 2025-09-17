BPSC Vacancy 2025 : खुशखबरी, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती में वैकेंसी की संख्या बढ़ाई

BPSC Vacancy 2025: बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की वैकेंसी संख्या में संशोधन किया है। कुल 54 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे बढ़ा कर अब 60 कर दिया है।

BPSC Vacancy 2025: बीपीएससी ने नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की रिक्तियों में संशोधन किया है। कुल 54 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे बढ़ा कर मंगलवार को अब 60 कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पांच सितंबर से जारी है। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी विवि से रसायन, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रावैद्यिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग, आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा दो पत्रों की होगी, जिसमें अनिवार्य पत्र-1 एवं अनिवार्य पत्र-2 होंगे। दोनों पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती के आवेदन जारी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) पदों के लिए आवेदन जारी हैं। भर्ती में 374 पद अनारक्षित, 93 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 150 पद अनुसूचित जाति, 10 पद अनुसूचित जनजाति, 168 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 112 पद पिछड़ा वर्ग और 28 पद पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा-