BPSC Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग निकालेगा 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें योग्यता

बीपीएससी टीआरई- 4 भर्ती के अलावा 4000 से अधिक पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती भी निकालेगा। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति के लिए रिक्ति मिल गई है। अब शिक्षा विभाग जिलों से मिले पदों का रोस्टर क्लियरेंस करा रहा है।

BPSC Vacancy 2025: बिहार के उच्चतर माध्मयिक विद्यालयों में लगभग चार हजार से अधिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वेकेंसी जल्द आएगी। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति के लिए रिक्ति मिल गई है। अब शिक्षा विभाग जिलों से मिले पदों का रोस्टर क्लियरेंस करा रहा है। रोस्टर क्लियर होते ही रिक्ति बीपीएससी को जाएगी। इसके बाद बीपीएससी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुरस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी दी है।

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र भेजकर पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा कराने को कहा है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है। नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस नियमावली के लागू होने के प्रथम समव्यहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकता है।