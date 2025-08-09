BPSC Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली 590 पदों पर भर्ती, आवेदन 18 अगस्त से

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर के 590 पदों पर बहाली होगी। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 539 पद और प्राचार्य के 25 व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य के 26 पदों पर बहाली होगी।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर के 590 पदों पर बहाली होगी। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 539 पद और प्राचार्य के 25 व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य के 26 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर को समाप्त होगी।

एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती इन विषयों में भर्ती असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की जाएंगी। इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की वैकेंसी को भरा जाएगा।