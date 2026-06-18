BPSC TRE : शिक्षक भर्ती में BTech डिग्री की कितनी वेल्यू, DElEd व CTET पर क्या नियम, जानिए करियर एक्सपर्ट से
बिहार में कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान शिक्षक पदों के लिए आमतौर पर स्नातक डिग्री, टीचर ट्रेनिंग (डीएलएड/बीएड) और सीटीईटी/ एसटीईटी पेपर-II की योग्यता जरूरी होती है। हालांकि कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में बीटेक या बीई डिग्रीधारकों को भी इन पदों के लिए पात्र माना गया है।
क्या बीटेक, डीएलएड रेगुलर और सीटीईटी पेपर-2 क्वालिफाइड अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है? इस सवाल पर सीनियर करियर काउंसलर संजीव कुमार आचार्य ने कहा कि बीटेक डिग्री, नियमित डीएलएड और सीटीईटी पेपर-II योग्यता रखने वाले कई अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा 6 से 8) में गणित एवं विज्ञान शिक्षक के पदों के लिए पात्र हैं। बिहार में कक्षा 6 से 8 के गणित और विज्ञान शिक्षक पदों के लिए आमतौर पर स्नातक डिग्री, टीचर ट्रेनिंग (डी.एल.एड./बी.एड.) और सीटीईटी/ एसटीईटी पेपर-II की योग्यता जरूरी होती है। हालांकि, कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में बीटेक या बीई डिग्रीधारकों को भी इन पदों के लिए पात्र माना गया है। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मिडिल स्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
करियर एक्सपर्ट ने कहा, 'यदि आपके पास बीटेक डिग्री, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नियमित डी.एल.एड और सीटीईटी पेपर-II की योग्यता है, तो आप बीपीएससी के तहत कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान शिक्षक पदों के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, पात्रता की अंतिम पुष्टि संबंधित भर्ती विज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ही होगी। इसलिए आवेदन करने से पहले विस्तृत भर्ती विज्ञापन, विषयवार पात्रता शर्तों और बीपीएससी या शिक्षा विभाग द्वारा जारी किसी भी स्पष्टीकरण को ध्यान से देखना जरूरी है। किसी नियम को लेकर भ्रम हो, तो संबंधित भर्ती प्राधिकरण से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए।
प्रश्न- मैं क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स कर रही हूं। कोर्स के बाद नौकरी के अवसर किन क्षेत्रों में मिलते हैं। करियर को बेहतर बनाने के लिए कौन-से अन्य कोर्स या सर्टिफिकेशन किए जा सकते हैं? - सौम्या शाश्वत
उत्तर - स्वास्थ्य और संतुलित आहार के प्रति बढ़ती जागरूकता ने क्लीनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स को एक उभरते हुए करियर विकल्प के रूप में स्थापित किया है। इस कोर्स के बाद क्लीनिकल डाइटीशियन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोच और रिसर्च एसोसिएट जैसे पदों पर काम किया जा सकता है। रोजगार के अवसर अस्पतालों, हेल्थकेयर संस्थानों, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स अकादमियों, दवा कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों, रिसर्च संस्थानों तथा फूड और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में उपलब्ध हैं। टेलीहेल्थ और डिजिटल वेलनेस प्लेटफॉर्म के बढ़ते विस्तार ने इस क्षेत्र में नए करियर अवसर पैदा किए हैं। छात्र अपना न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन सेवाएं देकर भी करियर बना सकते हैं।
करियर की संभावनाएं बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, डायबिटीज एजुकेशन, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, रीनल न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिजेनोमिक्स और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जैसे क्षेत्रों में सर्टिफिकेशन किए जा सकते हैं। भारतीय डायटेटिक एसोसिएशन, अकादमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स,स्वयं-एनपीटीईएल, मेडावर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमाणपत्र विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद करते हैं। डाटा एनालिटिक्स, हेल्थ कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थकेयर में एआई के उपयोग जैसे अतिरिक्त कौशल भी सीखे जा सकते हैं। वहीं, क्लीनिकल न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री और विशेषज्ञता बेहतर पदों और जिम्मेदार भूमिकाओं के अवसर बढ़ा सकती है।
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लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी