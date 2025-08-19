BPSC TRE Result: बिहार शिक्षक भर्ती NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी, देखें डिटेल्स

BPSC TRE Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आज 19 अगस्त 2025 को शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने दिया गया है।

BPSC TRE Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आज 19 अगस्त 2025 को शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने दिया गया है। बीपीएससी ने कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया। इसमें प्राथमिक के तीन विषय और मध्य के छह विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने सब्जेक्ट वाइज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर 2023 को किया गया था।

सामान्य विषय के 389 अभ्यर्थी, हिन्दी विषय के 100 अभ्यर्थी, संस्कृत के 65 अभ्यर्थी, इंग्लिश के 243 अभ्यर्थी, सोशल साइंस के 233 अभ्यर्थी, गणित के 249 अभ्यर्थी और उर्दू विषय के 171 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं।

शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित डेट्स के अनुसार आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

काउंसलिंग के दौरान सफल अभ्यर्थी अपने-अपने प्रमाणपत्रों की जांच कराएंगे। प्रत्येक दिन अलग-अलग कैटेगरी व विषय से संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

काउंसिलिंग की तिथि से अभ्यर्थियों की वरीयता का कोई संबंध नहीं होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में कई अहम कागजात लाने होंगे। चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय बीपीएससी द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र और स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति, मूल आधार प्रमाणपत्र और उसकी स्व अभिप्राणित छायाप्रति जरूर ले जाएं। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की मूल और बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रमाणपत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो और सीटेट, बीटेट और एसटेट उत्तीर्णता प्रमाणपत्र जरूर ले जाएं।