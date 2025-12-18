BPSC TRE : बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, 1 सप्ताह में जमा करें सर्टिफिकेट
बीपीएससी की ओर आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एक, दो और तीन से चयनित और नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर डीईओ कार्यालय में जमा करने होंगे।
पटना जिले में बीपीएससी की ओर आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एक, दो और तीन से चयनित और नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर डीईओ कार्यालय में जमा करने होंगे। एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बाबत जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षकों को पत्र लिखा है। मालूम हो कि इन अध्यापकों की अर्हता की जांच की जानी है। इसके तहत इन अध्यापकों के सभी शैक्षणिक- शिक्षक पात्रता की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नि: शक्ता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्रमाण पत्र की संबंधित अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में गठित समिति इसकी जांच करेगी। डीईओ ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर अचूक रूप से यह उपलब्ध कराया जाए। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
शिक्षा विभाग को भेजेंगे रिपोर्ट
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिले से इसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आरक्षित श्रेणी समेत सभी अध्यापक के प्रमाणपत्रों की जांच कर प्रतिवेदन विभाग को भेजने को कहा है ।
तीन चरणों में हुई लगभग 2.5 लाख से अधिक नियुक्ति
बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के तीनों चरण में कुल मिलाकर 2.5 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। सभी के दस्तावेजों की कोटिवार जांच होगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय में समिति गठित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि जाली या गलत प्रमाणपत्र पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति रद्द होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़े के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अब तक मिले वेतन भी वसूले जाएंगे।
जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले 69 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्र
वर्ष 2006 से 2015 तक राज्य में नियोजित साढ़े तीन लाख शिक्षकों में से 69 हजार से अधिक शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच बाकी है। क्योंकि इन शिक्षकों के फोल्डर (शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र) निगरानी विभाग को अब तक नहीं मिल सके हैं। मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को पत्र भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र लिख जल्द इन शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। पत्र में निदेशक ने फोल्डर देने में देरी के लिए नाराजगी जतायी है। कहा कि 69 हजार 809 फोल्डरों में से मात्र 160 फोल्डर ही जिलों से उपलब्ध कराये गए हैं। इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित 69 हजार 649 फोल्डर निगरानी विभाग को उपलब्ध कराना बाकी है।