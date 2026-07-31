BPSC TRE 4 Vacancy : 32000 बिहार शिक्षक भर्ती में किस कक्षा और विषय में कितने कितने पद, देखें ब्योरा
BPSC TRE 4.0 Vacancy 2026 : बिहार टीआरई-4 में कक्षा 11वीं-12वीं के लिए 22 विषयों में कुल 16,101 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रसायन विज्ञान में सबसे अधिक 3,695 और भौतिकी में 1,758 पद रिक्त हैं।
BPSC TRE 4.0 Vacancy 2026 Class wise Subject Wise : बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण (टीआरई-4) में उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं-12वीं) के लिए 22 विषयों में कुल 16,101 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेजी गई रिक्ति में इन स्कूलों में रसायन विज्ञान में सबसे अधिक 3,695 और भौतिकी में 1,758 पद रिक्त हैं। वहीं माध्यमिक (9वीं-10वीं) के नौ विषयों में 3,877 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मध्य विद्यालय (6ठी-8वीं) के सात विषयों में 8,563 और प्राथमिक स्तर (पांचवीं तक) के तीन विषयों में 3,847 शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना में विषयवार रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराया है। टीआरई-4 के तहत कुल 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अधियाचना के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान के बाद भौतिकी में 1,758, अंग्रेजी में 1,321 और वनस्पति विज्ञान में 1,078 पद हैं। वहीं सबसे कम रिक्तियां उद्यमशीलता में 58, लेखाशास्त्र में 66, दर्शनशास्त्र में 80 और व्यवसायिक अध्ययन में 133 पदों की हैं।
BPSC TRE 4 में किस कक्षा के शिक्षकों के कितने पद
कक्षा 1 से 5 तक : 3847 पद
कक्षा 6 से 8 तक : 8563 पद
कक्षा 9 से 10 तक : 3877 पद
कक्षा 11 से 12 तक : 16101 पद
11वीं-12वीं के लिए विषयवार रिक्तियां
1.रसायन- 3695
2.भौतिक- 1758
3.अंग्रेजी- 1321
4.वनस्पति विज्ञान- 1078
5.मनोविज्ञान- 1030
6.उर्दू- 877
7.संस्कृत- 746
8.हिंदी- 739
9.संगीत- 736
10.राजनीति शास्त्र- 665
11.गणित- 657
12.इतिहास- 608
13.जंतु विज्ञान- 449
14.गृह विज्ञान- 418
15.कंप्यूटर विज्ञान- 407
16.समाजशास्त्र- 266
17.भूगोल- 176
18.अर्थशास्त्र- 138
19.व्यवसायिक अध्ययन- 133
20.दर्शनशास्त्र- 80
21.लेखाशास्त्र- 66
22.उद्यमशीलता- 58
नौवीं से 10वीं में विषयवार रिक्तियों की संख्या
सामाजिक विज्ञान- 756
अंग्रेजी- 696
उर्दू- 660
गणित- 570
विज्ञान- 463
हिंदी- 361
संस्कृत- 322
शारीरिक शिक्षा- 47
संगीत- 2
कुल- 3877
छठी से आठवीं में
विषय: रिक्तियां
विज्ञान व गणित- 2188
अंग्रेजी- 1929
संस्कृत- 1225
सामाजिक विज्ञान- 1190
हिंदी- 1096
उर्दू- 935
कुल - 8563
कक्षा 1 से 5 तक
सामान्य विषय- 3065
उर्दू- 757
बांग्ला- 25
कुल- 3847
छठी से आठवीं में सबसे अधिक विज्ञान व गणित में रिक्तियां
छठी से आठवीं में सबसे अधिक सीटें विज्ञान एवं गणित में 2188 और अंग्रेजी में 1929 है. संस्कृत में 1225 और सामाजिक विज्ञान में 1190 है।
पुरानी और नयी संशोधित सीटें
कक्षा- पहले प्रस्तावित नयी संशोधित अंतर
नौवीं से 10वीं- 9083 3877 5206
11वीं से 12वीं- 16774 16101 673
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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