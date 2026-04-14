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BPSC TRE 4 Vacancy : बीपीएससी टीआरई 4 में मिलेगी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता, कितने साल पर कितने अंक

Apr 14, 2026 08:13 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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बीपीएससी द्वारा टीआरई-4 का विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा।

BPSC TRE 4 Vacancy : बीपीएससी टीआरई 4 में मिलेगी अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता, कितने साल पर कितने अंक

बीपीएससी द्वारा टीआरई-4 का विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितना वेटेज दिया गया था, उसी के अनुरूप इसबार भी प्राथमिकता दी जाएगी। एक साल विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले को दो अंक और अधितकम 10 अंक निर्धारित हैं।

बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयबार और रोस्टर के अनुसार सीटें आरक्षित करने के लिए पत्र भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से इस संबंध में शिक्षा विभाग से पत्राचार किया गया है, ताकि विज्ञापन निकालने से पहले सबकुछ क्लीयर हो जाए। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और असमंजस की स्थिति न बने। अब तक शिक्षा विभाग से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग का कहना है कि परीक्षा में विलंब है।

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अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए काम कर रहा है। इसबार 45,595 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 22 से 27 सितंबर के बीच परीक्षा कराने की संभावित तिथि जारी कर दी गई है।

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टीआरई एक और दो से नियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्देश

पटना। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी राजकीय, प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई) एक और दो से चयनित विद्यालय अध्यापक की सेवा पुस्तिका खोलने के लिए निर्देश जारी किया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना डॉ. मो. जमाल मुस्तफा ने कहा कि टीआरई एक और दो से नियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन अवधि) लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) खोलते हुए उसमें सभी आवश्यक प्रविष्टियां कर 15 दिनों के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ई-शिक्षा कोष, एचआरएमएस के साथ मैनुअल रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखा जाए।

सेवा पुस्तिका में अवैतनिक अवकाश (लीव विदाउट पे), अध्ययन अवकाश, लंबी अनुपस्थिति के अलावा शिशु देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश का ब्योरा अंकित करना होगा। यदि किसी शिक्षक पर निलंबन या विभागीय कार्रवाई जैसी अनुशासनिक कार्रवाई हुई है, तो उसकी भी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाएगी। डीपीओ ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है, ताकि शिक्षकों के वेतन वृद्धि, अवकाश संशोधन और अन्य नियमित प्रक्रियाओं में बाधा न आए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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