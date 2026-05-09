BPSC TRE 4 Vacancy : 46000 बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब, नए शिक्षा मंत्री का आया बयान
बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। कोई भी बहाली किसी किसी सूरत में नहीं फंसेगी। राज्य के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह बात कही।
BPSC TRE 4 Notification : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। राज्य के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह बात कही। वे शुक्रवार को टीआरई-4 की बहाली को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। सबकी बात सुनी जाएगी। कोई भी बहाली किसी किसी सूरत में नहीं फंसेगी। मंत्री ने कहा कि वे खुद शिक्षक रहे हैं, लिहाजा उनकी समस्याओं को बखूबी समझता हूं। हर समस्या पर विभाग के अधिकारियों से और सभी पक्षों से बैठकर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठकर बात होगी और सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
बीपीएससी को भेजी जा चुकी है 46000 शिक्षक वैकेंसी की सूचना
टीआरई चार में 46 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रिक्तियों की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहां नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस महीने के अंत में या अगले माह तक रिक्तियां जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने कहा था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 19 या 20 अप्रैल को आ जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया 25 या 26 अप्रैल से शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चरण में राज्य भर में शिक्षकों के रिक्त 46,882 पदों पर बहाली होगी।
शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी हुए उग्र, पुलिस का लाठीचार्ज
चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी करने और पूर्व की तरह सिंगल स्टेज परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की मांग के लिए हजारों अभ्यर्थी शुक्रवार को पटना की सड़कों पर उतरे। गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास जुटे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच तिखी नोकझोंक भी हुई। शाम तक गांधी मैदान का इलाका रणक्षेत्र में बदला रहा।
बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई-4 का विज्ञापन निकालने की मांग के समर्थन में राज्य भर से जुटे हजारों युवक और युवतियों ने पटना कॉलेज से 11 बजे विरोध मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च करने का ऐलान किया था। जेपी गोलम्बर के पास दोपहर करीब 1.15 बजे मार्च पहुंचा। पटना पुलिस ने बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पर अभ्यर्थी आगे बढ़ने पर आमादा रहे। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। कई छात्र- छात्राओं को चोट लगी और सड़क पर दूर तक चप्पल-जूते बिखर गए।
परीक्षा में अब दो चरण क्यों, छात्रों ने उठाया सवाल
टीआरई-4 अभ्यर्थी इस चर्चा को लेकर भड़के हुए हैं कि अब परीक्षा दो चरण में क्यों? सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ क्यों नहीं की जा रही? अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक परीक्षा से नौकरी मिली है टीआरआई- 4 में पीटी और मेंस की क्या जरूरत पड़ गई। मार्च का नेतृत्व कर रहे दिलीप कुमार पुलिस ने लाठीचार्ज के पहले ही हिरासत में ले लिया था। इसे लेकर भी अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी दिखी। जेपी गोलंबर जमे अभ्यर्थी जिद पर अड़े हैं कि पहले दिलीप कुमार को छोड़ जाए। उनके नेतृत्व में ही हम वार्ता करने अधिकारियों के पास जाएंगे।
मार्च के मद्देनजर जेपी गोलंबर पर मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एसडीएम रितिका मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव, शैलेश कुमार ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के लिए कहा गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिना छात्र नेता के बात नहीं हो सकती। दिलीप कुमार पुलिस के हिरासत में हैं, पहले उन्हें छोड़ा जाए। छात्रों को रोकने के लिए आधा दर्जन थानों की पुलिस और अतिरिक्त बल को वाटर कैनन के साथ तैनात रखा गया था।
इस बार 38 जिलों का विकल्प चुनना होगा, 22 से 27 सितंबर तक
आयोग के मुताबिक इस बार अभ्यर्थियों को 38 जिलों का विकल्प चुनना होगा। अगर अभ्यर्थी विकल्प नहीं देंगे तो उनका चयन नहीं होगा। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इसी साल 22 से 27 सितंबर तक संभावित है।
दो बड़े बदलाव
1- इस बार फॉर्म भरने के समय ही 38 जिलों की चॉइस भरनी होगी। यह बेहद अहम होगा। मान लीजिए अगर आपने 30 ही जिलों की चॉइस भरी है, वर्ग 6-8 के लिए आवेदन किया है, और रैंक के हिसाब से आपको 32वें जिले में मिल रहा है तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपने 30 ही जिले भरे हैं। यह बिल्कुल बीपीएससी कंबाइंड की तरह है।
2- आयोग ने कहा, 'इस बार पहले आवेदन की फीस ली जाएगी, इसके बाद ही फॉर्म भरने का लिंक खुलेगा। पहले फीस में दिक्कत होती थी। अभ्यर्थी फीस भर देते थे, लेकिन हमारे एंड पर फीस नहीं दिखती थी। अब यह दिक्कत नहीं आएगी।'
कहां कितनी वैकेंसी
शिक्षा विभाग
पहली से 5वीं कक्षा 10,778
छठी से आठवीं कक्षा 8,583
माध्यमिक (वर्ग 9-10) 9082
उच्च माध्यमिक (11-12) 16,774
एससी-एसटी कल्याण विभाग
पहली से 5वीं कक्षा 239
छठी से 10वीं कक्षा 316
वर्ग 11वीं से 12वीं 489
प्रधानाध्यापक 14
परीक्षा पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण
प्रारंभिक शिक्षक 63
माध्यमिक शिक्षक (टीजीटी) 98
उच्च माध्यमिक शिक्षक (पीजीटी) 189
प्रधानाध्यापक 09
अल्पसंख्यक विभाग में रिक्तियां
माध्यमिक वर्ग नौवीं से 10वीं - 98
उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं - 180
प्रधानाध्यापक - 09
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी