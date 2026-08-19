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BPSC TRE 4 : बीपीएससी टीआरई PT से पहले STET पास करना होगा अनिवार्य

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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BPSC TRE 4 : जिन अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता है और उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है व वे एसटीईटी 2026 में शामिल होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।

BPSC TRE
टीआरई

बीपीएससी ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति (टीआरई-4.0) के लिए जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है। जिन अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता है और उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है व वे एसटीईटी-2026 में शामिल होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा से पहले एसटीईटी-2026 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। एसटीईटी में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में उन्हें पीटी का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को एसटीईटी में शामिल होने का प्रमाण, प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित अन्य मूल प्रमाणपत्र आयोग द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराने होंगे।

पात्रता परीक्षाओं के संबंध में निर्देश

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मध्य विद्यालय के लिए सीटीईटी के द्वितीय पत्र अथवा बीटीईटी के द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। माध्यमिक विद्यालय और विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए एसटीईटी के प्रथम पत्र तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए द्वितीय पत्र में उत्तीर्ण होना जरूरी है। वर्ष 2012 से पहले नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा।

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बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद गर्दनीबाग धरना स्थल पर मंगलवार को छात्रों का सत्याग्रह शुरू हो गया। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि जब तक टीआरई 4 की परीक्षा को दो चरणों की बजाय एकल चरण (सिंगल एग्जाम) में नहीं बदला जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठ जाएंगे।

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अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के तीन चरणों की परीक्षाएं एकल चरण में होती आई हैं, लेकिन इस बार बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए दो-चरणीय प्रणाली (प्रारंभिक व मुख्य) लागू कर दी है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 एकल परीक्षा के रूप में होनी चाहिए। सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा का प्रारूप हमें स्वीकार नहीं है।

छात्रों की अन्य मांगों में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह समाप्त करना, बिहार कर्मचारी चयन की परीक्षाओं में संविदा कर्मी को वेटेज नहीं देने, भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाइब्रेरियन की बहाली की मांग शामिल है। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने एकल परीक्षा लागू करो, संविदा कर्मी को वेटेज देना बंद करो, जैसे नारे लगाए। मंगलवार को दोपहर से ही परीक्षार्थी एकल परीक्षा व्यवस्था के तहत टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच 32,388 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन परीक्षा दो चरणों में कराने से छात्रों का आक्रोश और फूट पड़ा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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