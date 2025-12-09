Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC TRE 4 Vacancy: Bihar Teacher Recruitment 27000 vacancies notification in January bihar education minister sunil
BPSC TRE 4 : बीपीएससी टीआरई 4 में 27000 शिक्षकों की होगी भर्ती, बिहार शिक्षा मंत्री ने बताया नोटिफिकेशन कब तक

BPSC TRE 4 Vacancy: शिक्षा मंत्री ने बताया कि चौथे चरण में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और प्लस-टू स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्योरा मंगाया जा रहा है।

Dec 09, 2025 05:58 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, भोरे (गोपालगंज)
BPSC TRE 4.0 Notification : बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आ जाएगा। यह जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गोपालगंज के भोरे में पत्रकारों को दी। वे भोरे स्थित गंडक परिसर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि इस चरण में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और प्लस-टू स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्योरा मंगाया जा रहा है। रोस्टर तैयार होते ही बहाली की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि नई बहाली से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी तरह दूर हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए।

बीपीएससी: एईडीओ की परीक्षा 10 जनवरी से तीन चरणों में होगी

बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) की परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से तीन चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 10 एवं 11 जनवरी 2026 को होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 12 एवं 13 जनवरी को जबकि तीसरे चरण की परीक्षा 15 एवं 16 जनवरी 2026 को संभावित है। परीक्षा तिथियों को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का निर्णय अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या और परीक्षा केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इस परीक्षा के माध्यम से 935 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदनों की संख्या 9 लाख 80 हजार के आसपास है। उत्तर-पत्रिकाओं का मूल्यांकन एक समान मानक से होगा आयोग ने जानकारी दी है कि तीनों चरणों की उत्तर-पत्रिकाओं का मूल्यांकन एक समान मानक के तहत किया जाएगा। विभिन्न चरणों में अलग-अलग तिथियों पर हुई परीक्षाओं के अंकों में संतुलन बनाकर निष्पक्ष तरीके से परिणाम घोषित किया जाएगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी चरण में परीक्षा देने के कारण लाभ या हानि न हो। इसके लिए इक्विपरसेंटाइल इक्वेटिंग तकनीक के माध्यम से इक्वेलाइजेशन ऑफ स्कोर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नए अभ्यर्थियों को आवेदन का फिर से मौका आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं। आवेदन पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पांच से 12 दिसंबर के बीच पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह अवसर विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है, जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए थे। हालांकि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के संबंध में आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही 26 सितंबर 2025 तक की योग्यता मान्य होगी। यानी आवेदन की नई तिथि बढ़ने के बावजूद शैक्षणिक अर्हता की कट-ऑफ तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें और समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
