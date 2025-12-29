Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC TRE 4 Vacancy: Bihar Govt to Send TRE 4 Teacher Vacancy List to BPSC by January 15
BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार में शिक्षक बहाली की बड़ी तैयारी, 15 जनवरी तक भेजी जाएगी TRE 4 की रिक्तियां

संक्षेप:

BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है और 15 जनवरी 2026 तक चौथे चरण (TRE 4) की शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियों की सूची बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी।

Dec 29, 2025 02:04 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BPSC TRE 4: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य के युवाओं के लिए शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी और उत्साहजनक घोषणा की है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण (TRE 4) की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है और 15 जनवरी 2026 तक बहाली के लिए रिक्तियों की सूची बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग द्वारा बहाली की औपचारिक प्रक्रिया और विज्ञापन जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों में हजारों पद इस आगामी बहाली में केवल सामान्य शिक्षक ही नहीं, बल्कि विशिष्ट श्रेणियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है-

पुस्तकालयाध्यक्ष (Librarians): पुस्तकालयों को बेहतर बनाने के लिए लगभग 5,500 पदों पर बहाली की संभावना जताई गई है।

विशेष शिक्षक: दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7,000 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

विश्वविद्यालय स्तर: स्कूलों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों के खाली पदों का डेटा मांगा गया है, ताकि वहां भी शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारा जा सके।

शिक्षा मंत्री के इस बयान से उन हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण जागी है जो लंबे समय से अगले चरण की बहाली का इंतजार कर रहे थे। सरकार का लक्ष्य है कि समय सीमा के भीतर रिक्तियां भेजकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए।

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के चौथे चरण की शिक्षक बहाली (TRE 4) को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का आकलन पूरा कर लिया है, जिसके अनुसार मुजफ्फरपुर को कुल 1215 नए शिक्षक मिलने की संभावना है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जिले में सबसे अधिक शिक्षकों की जरूरत उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर है। कुल 1215 पदों में से-

उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12): यहां सबसे ज्यादा 524 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

माध्यमिक (कक्षा 9-10): इस स्तर के लिए 312 पद चिन्हित किए गए हैं।

मध्य विद्यालय (कक्षा 6-8): यहां 188 पदों पर बहाली होनी है।

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5): सबसे कम केवल 191 पद रिक्त बताए गए हैं।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
