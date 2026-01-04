Hindustan Hindi News
BPSC TRE 4 Vacancy 2026: Vacancies from 37 Districts Received; Notification Expected by February End
BPSC TRE 4: बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4; शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियां मिलीं, फरवरी अंत तक वैकेंसी की उम्मीद

BPSC TRE 4: बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4; शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियां मिलीं, फरवरी अंत तक वैकेंसी की उम्मीद

संक्षेप:

BPSC TRE 4 Vacancy 2026: स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है।

Jan 04, 2026 08:17 am IST
BPSC TRE 4 Vacancy 2026: स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर करा कर बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है।

बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम एक माह का समय लगेगा। बीपीएससी आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। बीपीएससी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग एक माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25 हजार से कम रिक्तियां नहीं होंगी।

पिछले चार दिनों में शिक्षा विभाग को सीवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियां मिली हैं। इधर, माध्मयिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. ने 31 दिसंबर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रोस्टर पंजी और रोस्टर विशेषज्ञ व्यक्ति के साथ 5 जनवरी को शिक्षा विभाग मुख्यालय भेजें।

इस बीच उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इससे एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। अनुमान है कि राज्य में 78 हजार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 25 से 27 हजार की रिक्तियां आएंगी।'

