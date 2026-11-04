बिहार शिक्षक भर्ती में 33320 पदों के लिए 10 लाख आवेदन, प्राइमरी पर टूट पड़े यूपी वाले
बीपीएससी टीआरई-4.0 में अब तक की परीक्षाओं में सबसे अधिक आवेदन चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए प्राप्त हुआ है। चौथे चरण में लगभग 9.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
बिहार में चौथे चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4.0) में आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। अबतक की परीक्षाओं में सबसे अधिक आवेदन चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए प्राप्त हुआ है। चौथे चरण में लगभग 9.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अपीयरिंग उम्मीदवारों को भी मौका मिलने से आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दूसरे राज्यों के खासकर यूपी के अधिक उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है। प्राइमरी में सबसे अधिक आवेदन यूपी का है। शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 33,320 रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है।
चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से इस बार मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। बाहरी आवेदकों की संख्या भी लाख के पार है। शिक्षक भर्ती के इस चरण में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की है। पहली से पांचवीं और माध्यमिक स्तर के पदों के लिए आवेदन का आंकड़ा अधिक रहा है।
चौथे चरण में दो साल का अंतराल भी बनी बड़ी वजह
शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में आए लगभग दो साल के अंतराल को भी अधिक आवेदन आने की एक वजह माना जा रहा है। इस दौरान अभ्यर्थियों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिला। बिहार के बाहर से खासकर प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से पांचवीं तक के पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा जनवरी से फरवरी के बीच प्रस्तावित है। परीक्षा की तिथि को लेकर अभ्यर्थियों की नजर आयोग की आधिकारिक सूचना पर रहेगी।
एसटीईटी में शामिल होने से बढ़े दावेदार
बिहार में हाल के वर्षों में लगातार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) होने से शिक्षक भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। पात्रता परीक्षा में शामिल होकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। दो अवसरों पर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलने से भी आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
पदों के विवरण के अनुसार, कक्षा एक से पांचवीं तक 3847 पद हैं। कक्षा छह से आठवीं तक 8563 पदों पर नियुक्ति होनी है। कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए संशोधित पदों सहित कुल 4380 पद निर्धारित हैं। जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए संशोधित पदों सहित कुल 16540 पद हैं। इस तरह कुल पदों की संख्या 33330 होती है। इसबार निगेटिव मार्किंग होने से अभ्यर्थियों को सोच-समझकर उत्तर देना होगा।
हाई कटऑफ जाने की संभावना है। सबसे अधिक आवेदन कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए मिले हैं।
इस बार दिखेगा पांचवा विकल्प
पहले जहां ओएमआर शीट पर चार विकल्प दिखते थे, वहीं अब पांचवा विकल्प भी नजर आएगा। सवाल छोड़ने पर अगर इस पांचवें गोले को नहीं भरा तो नंबर कट जाएंगे। इस विकल्प पर टिक नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। यानी हर उस सवाल पर नेगेटिव मार्किंग लगेगी, जिसमें कोई ऑप्शन टिक नहीं हुआ है।
भर्ती में चयन सिंगल रिटन एग्जाम से होगा। निगेटिव मार्किंग होगी इसलिए तुक्के नहीं चलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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