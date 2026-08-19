BPSC TRE 4.0 : बीपीएससी टीआरई में पहली बार प्री और मेन्स परीक्षा, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान
पहली बार BPSC TRE अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में दोनों परीक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आयोग के विज्ञापन में इसका जिक्र है। इससे पहले शिक्षक भर्ती के तीन चरणों में एक ही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों चयन हुआ था।
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति (टीआरई-4.0) का विज्ञापन जारी कर दिया। विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या 14/2026) के तहत 32388 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए एक से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। पहली बार परीक्षा दो चरणों (प्रारंभिक और मुख्य) में होगी। आयोग के अनुसार, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क एक से 29 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर भर्ती संबंधित जानकारियां हैं। आवेदन का लिंक 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सर्वाधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक (कक्षा 11वीं-12वीं) में 16,101 हैं। प्राथमिक विद्यालय (कक्षा एक से पांच) में 3,847, मध्य विद्यालय (कक्षा छह से आठ) में 8,563 तथा माध्यमिक (कक्षा नौवीं-दसवीं) में 3,877 पद रिक्त हैं।
दोनों परीक्षाओं की होगी भूमिका
पहली बार अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में दोनों परीक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आयोग के विज्ञापन में इसका जिक्र है। इससे पहले शिक्षक भर्ती के तीन चरणों में एक ही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों चयन हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन लिये जाएंगे। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त, 2026 तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त, 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी को ही मिलेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है।
रिक्त पदों की संख्या 33274 हो जाएगी
टीआरई-4 की रिक्तियों में 886 नये पद जुड़ेंगे। यानी अब शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 33274 हो जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि टीआरई 4 के तहत पहले से स्वीकृत 32388 पदों के अतिरिक्त कई विषयों एवं भाषाओं में 886 नए पद जोड़े जाने की प्रक्रिया की गई है। इनमें मगही, मैथिली, ललित कला, प्राकृत सहित आठ भाषा व विषयों में 810 पद, जबकि कृषि शिक्षकों के लिए 76 पद शामिल हैं।
वही शामिल होंगे, जो पीटी में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करेंगे। सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय होगी। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए एक तिहाई अंक की कटौती होगी। साक्षात्कार नहीं होगा।
कुल दो घंटे की होगी और इसमें 150 सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक एक-एक अंक के होंगे। पीटी में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग मिलेगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक तिहाई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। इस बार विकल्प ‘ई’ का भी प्रावधान किया गया है। जो अभ्यर्थी कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, वे यह विकल्प चुन सकते हैं।
एसटीईटी-2026 के अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका
बीपीएससी ने प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और विशेष विद्यालय शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग पात्रता निर्धारित की है। एसटीईटी-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी टीआरई-4 में आवेदन का मौका मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। एसटीईटी-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भीआवेदन कर सकेंगे। हालांकि,उन्हें पीटी से पहले एसटीईटी-2026 उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी