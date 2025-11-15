Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BPSC TRE 4: Latest update on Bihar teacher recruitment fourth phase 31 districts not submitted vacancy reservation rost
BPSC TRE 4 : चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट, 31 जिलों ने नहीं दिया रिक्ति का आरक्षण रोस्टर

BPSC TRE 4 : चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट, 31 जिलों ने नहीं दिया रिक्ति का आरक्षण रोस्टर

संक्षेप: बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्तियों का 31 जिलों ने नए नामकों पर आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। सूबे के सात जिलों ने ही नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने सात दिनों का समय इसके लिए दिया है।

Sat, 15 Nov 2025 11:02 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्तियों का 31 जिलों ने आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती में नए आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। बीपीएससी से होने वाली चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई थी। जिलों से भेजी गई रिक्ति को वापस कर दिया गया और इसे नए मानक पर रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। सूबे के सात जिलों ने ही इस नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने सात दिनों का समय इसके लिए दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिले के डीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि टीआरई 3 के तहत वर्ग एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और 11 से 12 के विषयवार रिक्त पद आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था। इसके लिए सभी जिलों को फॉर्मेट भी भेजा गया था। सात दिनों के भीतर जो जिले रिक्ति रोस्टर नहीं भेजेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी।

गैर आरक्षित की संख्या आरक्षित से अधिक तभी बैकलॉग की गणना : आरक्षण मानक पर बैकलॉग गणना को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है।

बैकलॉग की गणना में इसका करना होगा पालन

1. बैकलॉग पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग ईडब्ल्सूएस सहित एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर के बाराबर होनी चाहिए।

2. बैकलॉग की अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता के कॉलम में आरक्षित वर्ग के लिए कुल प्राप्त पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग के समतुल्य होनी चाहिए।

इसके तहत गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों की संख्या अगर आरक्षित कर्मियों से अधिक हुई, तभी बैकलॉग की गणना होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल में स्वीकृत बल सात है। यहां कोटिवार कार्यरत बल चार है, जिसमें गैर आरक्षित वर्ग के दो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक, पिछड़ा वर्ग के एक शिक्षक हैं तो रिक्ति तीन बचती है। चूंकि गैर आरक्षित वर्ग में तीन हैं और आरक्षित में एक हैं यानि गैर आरक्षित कोटि की संख्या अधिक है। ऐसे में बैकलॉग की गणना दो जोड़ एक और घटाव एक यानि दो पद को लेकर होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
BPSC bpsc tre
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।