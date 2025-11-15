BPSC TRE 4 : चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट, 31 जिलों ने नहीं दिया रिक्ति का आरक्षण रोस्टर

संक्षेप: बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्तियों का 31 जिलों ने नए नामकों पर आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। सूबे के सात जिलों ने ही नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने सात दिनों का समय इसके लिए दिया है।

बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्तियों का 31 जिलों ने आरक्षण रोस्टर नहीं दिया है। चौथे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती में नए आरक्षण रोस्टर का पालन करना है। बीपीएससी से होने वाली चौथे चरण की नियुक्ति को लेकर सभी जिलों से रिक्ति मांगी गई थी। जिलों से भेजी गई रिक्ति को वापस कर दिया गया और इसे नए मानक पर रोस्टर बनाने का आदेश दिया गया है। सूबे के सात जिलों ने ही इस नए मानक के आधार पर रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने सात दिनों का समय इसके लिए दिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिले के डीईओ को निर्देश देते हुए कहा है कि टीआरई 3 के तहत वर्ग एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और 11 से 12 के विषयवार रिक्त पद आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था। इसके लिए सभी जिलों को फॉर्मेट भी भेजा गया था। सात दिनों के भीतर जो जिले रिक्ति रोस्टर नहीं भेजेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी।

गैर आरक्षित की संख्या आरक्षित से अधिक तभी बैकलॉग की गणना : आरक्षण मानक पर बैकलॉग गणना को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है।

बैकलॉग की गणना में इसका करना होगा पालन 1. बैकलॉग पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग ईडब्ल्सूएस सहित एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर के बाराबर होनी चाहिए।

2. बैकलॉग की अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता के कॉलम में आरक्षित वर्ग के लिए कुल प्राप्त पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग के समतुल्य होनी चाहिए।