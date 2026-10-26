बीपीएससी टीआरई 4.0 में आवेदन का आज आखिरी दिन, 33320 पदों पर मास्टर बनने का मौका हाथ से न जाने दें
बीपीएससी टीआरई 4.0 में आवेदन का आज आखिरी दिन है। 33320 शिक्षक पदों के लिए फॉर्म भरने का पूरा तरीका यहां जानें।
आज रात घड़ी की सुइयां बिहार के लाखों नौजवानों के सपनों से होड़ लगाएंगी। सरकारी स्कूल में मास्टर साहब या मैडम बनने का ख्वाब देखने वालों के पास सिर्फ आज का दिन बचा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने टीआरई 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2026 रखी है। आज यह मौका निकला तो अगला पता नहीं कब आएगा।
33320 पदों पर होगी भर्ती
बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले पदों की संख्या 32,388 बताई गई थी। बाद में आयोग ने इसे बढ़ाकर 33320 कर दिया। यानी बहाली का दायरा और बड़ा हो गया है। आयोग ने 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। आवेदन 25 सितंबर से शुरू हुए। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज है। लिखित परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होने की उम्मीद है। पक्की तारीख अभी आयोग ने नहीं बताई। एडमिट कार्ड और रिजल्ट की तारीख भी बाद में तय होगी।
कौन भर सकता है फॉर्म
पात्रता पद के हिसाब से अलग है -
- प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक चाहिए। साथ में दो साल का डीएलएड या बराबर की डिग्री और सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है।
- मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए संबंधित विषय में स्नातक चाहिए। साथ में दो साल का डीएलएड या बीएड और सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए।
- माध्यमिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड चाहिए। एसटीईटी पेपर 1 पास होना भी जरूरी है।
- उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए विषय में स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। साथ में एसटीईटी पेपर 2 पास होना अनिवार्य है।
फॉर्म भरने का तरीका
सबसे पहले bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। यह हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। जिसने पहले किसी बीपीएससी परीक्षा के लिए ओटीआर कर रखा है उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। वह पुराने लॉगिन से सीधे आगे बढ़ सकता है। एक से ज्यादा ओटीआर खाते बनाने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
इसके बाद डिजीलॉकर से सत्यापन होगा। फिर छह चरण की प्रोफाइल भरनी होगी। इसमें निजी जानकारी, पता, अन्य जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और फोटो व हस्ताक्षर शामिल हैं। प्रोफाइल लॉक करना न भूलें।
अब नए आवेदन वाले टैब में टीआरई 4.0 का विज्ञापन चुनें। शर्तें मानें और अपना पद व विषय चुनें। फीस भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें। आखिर में पुष्टि वाला पेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
फीस और दस्तावेज
आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये है। बायोमेट्रिक शुल्क 200 रुपये अलग से लगेगा। कुछ वेबसाइटों पर शुल्क को लेकर अलग आंकड़े दिख रहे हैं। इसलिए भुगतान से पहले पोर्टल पर दी गई रकम जरूर मिला लें।
स्कैन किए हुए दस्तावेज पहले से तैयार रखें। इनमें मैट्रिक का प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अंकपत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोरकार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाणपत्र, बिहार का निवास प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र और सरकारी नौकरी वालों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी लगेगा। विशेष शिक्षक पद के लिए आरसीआई का सीआरआर नंबर चाहिए। साथ में ताजा फोटो और हस्ताक्षर तय आकार में अपलोड करें।
आखिरी घड़ी की सलाह
आखिरी दिन अक्सर पोर्टल पर भारी भीड़ रहती है। सर्वर धीमा पड़ सकता है। इसलिए शाम का इंतजार न करें और अभी फॉर्म भर लें। हर जानकारी दो बार जांचें। गलत या अधूरा फॉर्म रद्द हो सकता है। जिन उम्मीदवारों ने फीस नहीं भरी है वे पोर्टल पर अपनी स्थिति देख लें। अब तक की जानकारी के मुताबिक तारीख आगे बढ़ाने की कोई सूचना नहीं है। ताजा अपडेट के लिए सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in देखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव