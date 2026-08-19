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BPSC TRE 4: बीपीएससी टीआरई विज्ञापन देख भड़के अभ्यर्थी, 2 मांगों को लेकर सत्याग्रह शुरू

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
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छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि जब तक टीआरई 4 की परीक्षा को दो चरणों की बजाय एकल चरण (सिंगल एग्जाम) में नहीं बदला जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

satyagraha over 2 demands
दो चरणों में परीक्षा का विरोध कर रहे अभ्यर्थी बोले- परीक्षा का प्रारूप स्वीकार नहीं

बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने के बावजूद गर्दनीबाग धरना स्थल पर मंगलवार को छात्रों का सत्याग्रह शुरू हो गया। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि जब तक टीआरई 4 की परीक्षा को दो चरणों की बजाय एकल चरण (सिंगल एग्जाम) में नहीं बदला जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 21 अगस्त से अनशन पर बैठ जाएंगे।

अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के तीन चरणों की परीक्षाएं एकल चरण में होती आई हैं, लेकिन इस बार बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए दो-चरणीय प्रणाली (प्रारंभिक व मुख्य) लागू कर दी है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 एकल परीक्षा के रूप में होनी चाहिए। सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन परीक्षा का प्रारूप हमें स्वीकार नहीं है।

टीआरई को लेकर दो मांग

- परीक्षा प्रक्रिया में सिंगल स्टेज परीक्षा हो, प्री और मेन्स नहीं।

- नेगेटिव मार्किंग हटाओ

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छात्रों की अन्य मांगों में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह समाप्त करना, बिहार कर्मचारी चयन की परीक्षाओं में संविदा कर्मी को वेटेज नहीं देने, भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाइब्रेरियन की बहाली की मांग शामिल है। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने एकल परीक्षा लागू करो, संविदा कर्मी को वेटेज देना बंद करो, जैसे नारे लगाए। मंगलवार को दोपहर से ही परीक्षार्थी एकल परीक्षा व्यवस्था के तहत टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच 32,388 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन परीक्षा दो चरणों में कराने से छात्रों का आक्रोश और फूट पड़ा।

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बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कई बदलाव किये हैं। पहली बार टीआरई-4.0 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू किया गया है। अब तक की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। परीक्षा 150 अंकों की वस्तुनिष्ट होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटने का प्रावधान होगा। शिक्षक भर्ती में पहली बार जवाब के लिए पांच विकल्प होगा। वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब को पांचवां विकल्प ‘ई’ होगा। उत्तर नहीं देने पर इसका चयन करना होगा।

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न्यूनतम अर्हतांक भी तय: प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इतिहास, सामान्य भूगोल एवं मानसिक योग्यता वाले सवाल होंगे। पीटी में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए देय 04% क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32% मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। पीटी के प्राप्तांक व अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की ढाई से दस गुनी होगी। पीटी, मेंस के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के बाद ही दोनों चरणों में अधिमानता का अंक जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि टीआरई-4 से शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और बेहतर होगी व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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