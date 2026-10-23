चौथी बिहार शिक्षक भर्ती में बंपर आवेदन, BPSC TRE 4 में 1 सीट के 20 दावेदार, कटऑफ जाएगी हाई
BPSC TRE 4.0 के लिए अब तक करीब साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में एक पद पर औसतन करीब 20 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी।
बिहार में शिक्षक बनने की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अब तक करीब साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लगभग 33330 हजार पदों के लिए होने वाली इस भर्ती परीक्षा में एक पद पर औसतन करीब 20 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भर्ती में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के पद शामिल हैं। पदों के विवरण के अनुसार, कक्षा एक से पांचवीं तक 3847 पद हैं। कक्षा छह से आठवीं तक 8563 पदों पर नियुक्ति होनी है। कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए संशोधित पदों सहित कुल 4380 पद निर्धारित हैं। जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए संशोधित पदों सहित कुल 16540 पद हैं। इस तरह कुल पदों की संख्या 33330 होती है। इसबार निगेटिव मार्किंग होने से अभ्यर्थियों को सोच-समझकर उत्तर देना होगा।
इसके बाद भी हाई कटऑफ जाने की संभावना है। सबसे अधिक आवेदन कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए मिले हैं। करीब 6.50 लाख आवेदनों और 33330 पदों के आधार पर औसतन एक पद पर लगभग 19.5 अभ्यर्थियों की दावेदारी बनती है। यानी 20 अभ्यर्थियों में से एक को ही पद मिल सकेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को तय समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है।
और बढ़ सकती हैं 76 सीटें
बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में सीटों की संख्या फिर बढ़ सकती है। विभिन्न जिलों से शिक्षा विभाग को 76 नए रिक्त पदों की सूचना मिली है। राज्य मुख्यालय इन पदों को भी टीआरई-4 की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कराने की तैयारी कर रहा है।
इस बार दिखेगा पांचवा विकल्प
पहले जहां ओएमआर शीट पर चार विकल्प दिखते थे, वहीं अब पांचवा विकल्प भी नजर आएगा। सवाल छोड़ने पर अगर इस पांचवें गोले को नहीं भरा तो नंबर कट जाएंगे। इस विकल्प पर टिक नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। यानी हर उस सवाल पर नेगेटिव मार्किंग लगेगी, जिसमें कोई ऑप्शन टिक नहीं हुआ है।
भर्ती में चयन सिंगल रिटन एग्जाम से होगा। निगेटिव मार्किंग होगी इसलिए तुक्के नहीं चलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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