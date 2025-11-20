BPSC TRE 4.0 : चौथे चरण की बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती ने पकड़ी रफ्तार, दिए यह निर्देश, 7 दिन की मोहलत

संक्षेप: BPSC TRE 4.0 : बिहार शिक्षा विभाग ने जिलों से सात दिनों के अंदर शिक्षकों की रिक्ति मांगी है। साथ ही चिंता जताई है कि अभी तक सात जिलों से ही शिक्षकों की रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के साथ मिली है।

बिहार शिक्षा विभाग ने जिलों से सात दिनों के अंदर शिक्षकों की रिक्ति मांगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (टीआरई 4) के लिए शिक्षकों की रिक्ति आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। विभागीय मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि अपने-अपने जिला में जिलाधिकारियों से मिलकर शिक्षकों के रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कराएं। उन्होंने चिंता जताई कि अभी तक सात जिलों से ही शिक्षकों की रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के साथ मिली है।

अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी मॉनीटरिंग का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में पाया गया कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अभी तक विद्यालय लिपिक के 964 और विद्यालय परिचारी के 136 यानी कुल 1100 मामले लंबित हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक हफ्ते में लंबित मामलों का समाधान कर नियुक्ति पूरी करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने वेतन संरक्षण का लाभ के चयनित विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर के भुगतान नवंबर के वेतन के साथ देने को कहा है।