बीपीएससी टीआरई 4.0 के आवेदन की आखिरी तारीख आज, 33320 पदों पर शिक्षक बनने का मौका, फौरन भर लें फॉर्म

इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है।

बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई-4 की आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म अधूरा रह गया है, वो फौरन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को बता दें कि फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 2 नवंबर थी। यानी फीस जमा करने की तारीख खत्म हो चुकी है। ऐसे में जिन्होंने फीस जमा किया है और फॉर्म नहीं भर पाया है, वो फौरन फॉर्म सबमिट करने का काम निपटा लें। वरना, सरकारी टीचर बनने का गोल्डन चांस निकल सकता है। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले पदों की संख्या 32,388 बताई गई थी। बाद में आयोग ने इसे बढ़ाकर 33320 कर दिया। आयोग ने 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। आवेदन 25 सितंबर से शुरू हुए।

आवेदन कैसे करें? 1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन पोर्टल onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. नए उम्मीदवार Online Registration पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

3. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

4. अब अपनी शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी भरें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

5. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

6. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

पात्रता इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए विषय में स्नातक और डीएलएड या बीएड चाहिए। इसके साथ टीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए।

माध्यमिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड चाहिए। एसटीईटी पेपर 1 पास होना भी जरूरी है।

उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए विषय में स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। साथ में एसटीईटी पेपर 2 पास होना अनिवार्य है।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक का प्रमाणपत्र और शैक्षणिक योग्यता के अंकपत्र पास रखें। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोरकार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। जरूरत हो तो जाति प्रमाणपत्र, बिहार का निवास प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र लगाना होगा। ताजा फोटो और हस्ताक्षर भी तय आकार में अपलोड करने होंगे।