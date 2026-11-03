बीपीएससी टीआरई 4.0 के आवेदन की आखिरी तारीख आज, 33320 पदों पर शिक्षक बनने का मौका, फौरन भर लें फॉर्म
इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई-4 की आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म अधूरा रह गया है, वो फौरन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को बता दें कि फीस जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 2 नवंबर थी। यानी फीस जमा करने की तारीख खत्म हो चुकी है। ऐसे में जिन्होंने फीस जमा किया है और फॉर्म नहीं भर पाया है, वो फौरन फॉर्म सबमिट करने का काम निपटा लें। वरना, सरकारी टीचर बनने का गोल्डन चांस निकल सकता है। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले पदों की संख्या 32,388 बताई गई थी। बाद में आयोग ने इसे बढ़ाकर 33320 कर दिया। आयोग ने 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। आवेदन 25 सितंबर से शुरू हुए।
आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन पोर्टल onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. नए उम्मीदवार Online Registration पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
3. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
4. अब अपनी शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारी भरें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
5. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
6. आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
आवेदन के लिए यहां करें क्लिक-
पात्रता
इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए 12वीं में 50 फीसदी अंक और दो साल का डीएलएड चाहिए। साथ में सीटीईटी या बिहार टीईटी का पेपर 1 पास होना जरूरी है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए विषय में स्नातक और डीएलएड या बीएड चाहिए। इसके साथ टीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए।
माध्यमिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ बीएड चाहिए। एसटीईटी पेपर 1 पास होना भी जरूरी है।
उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए विषय में स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। साथ में एसटीईटी पेपर 2 पास होना अनिवार्य है।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक का प्रमाणपत्र और शैक्षणिक योग्यता के अंकपत्र पास रखें। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्कोरकार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। जरूरत हो तो जाति प्रमाणपत्र, बिहार का निवास प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को अनापत्ति प्रमाणपत्र लगाना होगा। ताजा फोटो और हस्ताक्षर भी तय आकार में अपलोड करने होंगे।
परीक्षा कब होगी
लिखित परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। पहले अनुमान था कि परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।